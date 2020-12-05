ربنا يكرمك علي قلبك الطيب.. حمدي المرغني يحتفل بعيد ميلاد كريم فهمي

هنأ الفنان حمدي المرغني، الفنان كريم فهمي بعيد ميلاده الـ 38.





ونشر حمدي المرغني صورة له برفقة كريم فهمي من خلال خاصية الاستورى عبر حسابة بانستجرام وعلق قائلا: كل سنة وانت اخويا وصاحبي ويارب السنة دي تكسر الدنيا بديدو ،وربنا يكرمك علي قد قلبك الابيض ونيتك الصافية .





وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.





وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.





واحتفل الفنان كريم فهمي، بعيد ميلاده وسط عائلته وأصدقائه وبعض من نجوم الفن.





وتتميز زوجة كريم فهمى دانيا، بإطلالاتها الجريئة الأنيقة النى تميزها عن غيرها من خلال ظهورها بفساتين سواريه وملابس كاجوال أنيقة تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها فى أغلب المناسبات برفقة زوجها.





يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، بطولة كريم فهمي، هشام ماجد، شيكو، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ريم مصطفى، محمد ثروت، وأحمد فتحي.



