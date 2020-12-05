ألف سلامة عليك يا غالي.. حمدي المرغني يدعم رامي رضوان بعد إصابته بكورونا

حرص الفنان حمدي المرغني علي تقديم الدعم للاعلامي رامي رضوان بعد اصابتة بفيروس كرونا .





ونشر صورة له برفقة رامي رضوان عبر خاصية الاستورى من خلال حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا : الف سلامة عليك يا غالي وإن شاء الله تقوم بالسلامة يا حبيبي .





وكان قد حرص الإعلامي رامي رضوان على طمأنة متابعيه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وكتب رامي رضوان علي حسابه بفيس بوك قائلا "الحمد لله على كل حال الحمد لله حمدا كثيرا تأكدت إصابتي بكورونا وكلها كام يوم ويبقى عندي أجسام مضادة وأمررررررع في الأرض بإذن الله انا باكتب عشان لو اي حد قابلني الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله (لا داعي للقلق. لو ظهر اي اعراض ساعتها اجراء الفحص هيكون ضروري)".





وتابع" أنا ملتزم بالتباعد والكمامة.. انما لجل الحق مش بنفس قدر الإلتزام والحسوكة وقت الموجة الأولى. وماعنديش أي فكرة جالي من مين وازاي ابن اللئيمه ده.





بقول الكلام ده عشان كلكم تاخدوا بالكم. كله يلتزم أكتر من الأول..الأعداد بتزيد (الرسمي وغير الرسمي) والتحذير من شهري ديسمبر ويناير مش من فراغ. خلوا بالكم من نفسكم وممن حولكم ربنا يسلمكم جميعا من أي شر.#الحمد_لله".









كشف الإعلامي رامي رضوان تفاصيل إصابته بـ فيروس كورونا، وإجراءات العزل المنزلي التي يتبعها، موضحا أنه أجرى اختبار كورونا عندما شعر بالأعراض وتأكد من إصابته عندما ثبتت إيجابية المسحة.





ومازح «رضوان» الإعلامية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع على قناة «DMC»: «صعبان عليا كورونا وانا هخلص عليه رغم أنه فيروس دمه تقيل ولكن انا مؤمن بالله عز وجل».





وقال رامي رضوان إنه شعر منذ أيام بألم في الجسم وصداع وفقدان حاسة الشم والتذوق، وبعدها عزل نفسه تماما والتزم بالإجراءات الاحترازية المتبعة.





يأتي من حيث لا ندري| رامي رضوان يكشف كواليس إصابته بـ كورونا وإجراءات العزل





وتابع: «منذ لحظة الاشتباه عزلت نفسي في غرفة منزلي ولم أخرج منها تماما بعد التأكد من إصابتي مراعاة للأسرة حتى لا ينتقل إليهم الفيروس، واعتذرت عن عملي ومشاركتي في مهرجان القاهرة السينمائي بسبب الاشتباه بكورونا»، موضحا أنه تواصل مع الأطباء المتخصصين ليتناول برتوكولات العلاج حسب حالته.





وأضاف «رضوان» أنه أصيب رغم أنه ملتزم بالاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة معظم الوقت، مشيرا إلى أن هذا الفيروس يأتي من حيث لا ندري، ولا يعرف سبب إصابته حتى الآن.