أمير عابد: فوز المقاولون بتسعة أهداف أمام بطل جيبوتي سيكتب في التاريخ

علق أمير عابد الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، على تأهل الذئاب إلى دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية، بعد الفوز الكبير اليوم على أرتا سولار الجيبوتي.





المقاولون انتصر على أرتا سولار، بتسعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، ضمن منافسات إياب دور الـ64، وذلك بعد الفوز في مواجهة الذهاب بهدف دون رد.





وتأهل فريق المقاولون العرب بنتيجة 10-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليضرب موعدًا مع النجم الساحلي التونسي في دور الـ32 من البطولة الإفريقية.





وقال عابد خلال تصريحات عبر إذاعة "أون سبورت إف إم": "بداية جيدة لنا، تركيزنا أن نحقق شيئا جيدًا لنا وللمقاولون العرب في الدوري والكونفدرالية".





وتابع: "هذه النتيجة ستكتب في التاريخ وتعهدنا بين الشوطين أن نزيد من نتيجة المباراة، ونكمل اللقاء كأنه تعادل سلبي، مثلما فعلنا في الدوري، حققنا المكسب على نادي مصر 6-0، هذا شيء يحسب لنا وسيكتب في التاريخ".





وأتم: "لدينا مباراة أمام الزمالك أول لقاء في الدوري الجديد نريد أن نؤدي موسم مثل الموسم الماضي".



