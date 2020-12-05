أشرف قاسم: الزمالك أعطى الكثير لـ زيزو.. ونحن الأقوى في إفريقيا

كشف أشرف قاسم المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن تطورات تجديد عقد التونسي فرجاني ساسي وحقيقة رحيل أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو، وموقف الأبيض من التعاقد مع أحمد الشيخ.





وقال قاسم خلال تصريحات لبرنامج "زمالكاوي" على قناة "الزمالك": "هناك لغط كبير في موضوع ساسي، وستكون هناك جلسه معه ومتفهمين جدًا وسنحاول بقدر المستطاع أن نوفر لكل لاعب ما يستحقه، فهو لاعب مهم للزمالك".





وأضاف: "أشرف بن شرقي، مستمر ولم يطلب الرحيل ونسعى لتجديد عقده".





وتابع: "أحمد سيد زيزو يقدر قيمة الزمالك ومن أفضل اللاعبين المتواجدين في الدوري المصري، عقده ممتد مع الفريق ومستحيل أن يوقع مع نادي آخر، هو يريد أن يكون مع الزمالك، والجماهير والنادي أعطوا له الكثير وخلق شعبية كبيرة فليس من السهل أن يفكر في شيء آخر، من يطلق شائعة عليه أن يجعلها منطقية، لكي نصدقها".





وعن أحمد الشيخ، أوضح: "كل شيء مطروح في الأمور الفنية، لن يدخل أي لاعب إلا بموافقة المدير الفني".





وأكمل: "وفقنا في إعارة محمد صبحي لنادي الاتحاد السكندري، لأن اللاعب يريد الخروج بسبب المشاركة بشكل أساسي، هو حارس صغير ويأتي رقم أربعة وسط حراس الأبيض، هو فضل الخروج للإعارة من أجل التواجد في المنتخب الأولمبي، ولا نريد أن نحرمه من مشاركته في الأولمبياد".





وواصل: "باتشيكو قرر إعارة بعض الأسماء من اللاعبين، لا أريد الإفصاح عن الأسماء، واستطعنا توفير مستحات اللاعبين المادية بداية من يوم الأحد".





وأتم: "مباراة الكأس كان بها معاناة، بعد خروجنا من إفريقيا، وخسرنا أمام طلائع الجيش لأسباب نفسية، لدينا أفضل لاعبين في مصر، فالزمالك أقوى فريق في إفريقيا والوطن العربي، ومباراة الأهلي كان بهاء سوء حظ".



