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رياضة

شاهد .. المقاولون العرب يحتفل بالفوز التاريخي على بطل جيبوتي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:41 ص
المقاولون العرب
المقاولون العرب
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محمد رشاد -نانسي القاضي
احتفل الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بالفوز التاريخي على ارتا سولار بتسعة أهداف لهدف في المباراة التي أقيمت على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر في إياب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية. 

وحرص المهندس محسن صلاح رئيس النادي على التواجد مع اللاعبين بغرفة خلع الملابس لتهنئتهم على الفوز بحضور المهندس محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس الادارة وكريم رأفت منير عضو المجلس وجلال فراج مدير النادي

وكان فريق المقاولون العرب المصري، حقق فوزًا تاريخيا على ضيفه أرتا سولار بطل جيبوتي، بنتيجة 9-1 مساء اليوم الجمعة، على ملعب الجبل الأخضر بالقاهرة، في جولة الإياب للدور التمهيدي بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

ونجح المقاولون في حصد أكبر فوز في تاريخه بالبطولات القارية، بعد أن كسر رقمه بالتغلب على هورسيد الصومالي بنتيجة 7-0 في كأس الكؤوس الأفريقية عام 1984.

وحقق المقاولون أكبر فوز مصري بالكونفدرالية، بعد أن كسر رقم حرس الحدود الذي فاز بنتيجة 8-1 على جبروني يونايتد بطل بتسوانا عام 2010.

أحرز أهداف المقاولون العرب أحمد داودا والتونسي سيف الدين الجزيري بواقع هدفين لكل منهما والبوركيني فاروقا كابوري ومحمد عصام من ضربة جزاء وفادي نجاح وأحمد الشيمي وكريم مصطفى، بينما أحرز لبطل جيبوتي دادزي.

وتأهل المقاولون، بقيادة مدربه عماد النحاس، إلى دور الـ32 بالكونفدرالية لمواجهة النجم الساحلي التونسي.

عادل المقاولون العرب الرقم القياسي للأندية المصرية على مستوى تسجيل الأهداف في مباراة واحدة، بعدما فاز بنتيجة 9-1 أمام أرتا سولار ممثل جيبوني في الدور التمهيدي الأول من الكونفدرالية الإفريقية.

وتساوي المقاولون العرب مع الأهلي الذي سجل أيضًا 9 أهداف في مباراة واحدة أمام فريق "إطلع برا" بطل جنوب السودان، في الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا التي حققها الفريق الموسم الماضي.

وسيطر المقاولون العرب على المباراة منذ الدقائق الأولى، واستطاع أن يسجل 5 أهداف في الشوط الأول، ولم يتوقف عن زيارة الشباك في الشوط الثاني من المباراة.

وتفوق المقاولون العرب على الرقم الذي يمتلكه الزمالك بتسجيل 7 أهداف في مباراة واحدة، والتي فعلها وصيف دوري الأبطال مرتين أمام ديكاداها بطل الصومال الموسم الماضي، والقطن بطل تشاد.
شاهد .. المقاولون العرب يحتفل بالفوز التاريخي على بطل جيبوتي
شاهد .. المقاولون العرب يحتفل بالفوز التاريخي على بطل جيبوتي
شاهد .. المقاولون العرب يحتفل بالفوز التاريخي على بطل جيبوتي
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