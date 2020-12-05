كندا تتخطى 400 ألف إصابة بفيروس كورونا

في سياق متصل، أصدرت اللجنة المستقلة المكلفة بتحديد من يجب أن يكون أول كنديين يتم تطعيمهم ضد كوفيد-19 اليوم توجيهها النهائي الذي يوصي بأن يحصل المقيمون في دور الرعاية طويلة الأجل وكبار السن الذين تزيد أعمارهم على 80 عاما على أولوية الوصول إلى اللقاحات.