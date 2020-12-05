نهى عادل: سعيدة بمشاركتي بفيلم «لما بنتولد» وتمثيل مصر بالأوسكار

عبرت الفنانة نهى عادل عن سعادتها بترشيح فيلم " لما بنتولد " لجائزة الأوسكار واعتبرته نجاح يستحقه صناع العمل بعد نجاحه في حصد العديد من الجوائز منذ عرضه في مهرجان الجونة حيث تناول قضايا اجتماعية بشكل صريح في حبكة درامية مميزة.
وجسدت نهى عادل شخصية سيدة أعمال تشارك زوجها في الكثير من المشاريع ونتيجة لخلافها مع زوجها دائما ما تقع في نزوات وعلاقات من شباب صغير بالسن في محاولة لإرضاء نفسها.
فيلم «لما بنتولد» فيلم مستقل، من تأليف نادين شمس، وبطولة عمرو عابد، ومحمد حاتم، وأمير عيد، وابتهال الصريطي، ودانا حمدان، وحنان سليمان، وسلمى حسن، وسامح الصريطي.
ويتعرض الفيلم لقصص 3 شبان... الأول يسعى في مسيرته الفنية كمطرب، والثاني يقع في حب فتاة مسيحية، والثالث يبيع جسده من أجل الوفاء بالتزاماته الأسرية. وكان الفيلم قد فاز بعدة جوائز محلية منها أربع جوائز من «جمعية الفيلم» لأفضل إخراج وأفضل ممثلة دور أول سلمى حسن وأفضل ممثلة دور ثان حنان سليمان، وأفضل سيناريو للمؤلفة الراحلة نادين شمس.
الفنانة نهى عادل، قدمت في الموسم الرمضاني الماضي، شخصية «نسمة» بـ مسلسل حب عمري، وهي شخصية مركبة تظهر العداء والشر والوقيعة رغم احتفاظها بالنكهة كوميدية في بعض اللقطات.
وأثارت نهى إعجاب الجمهور بطريقة أدائها للمسلسل وتفوقت ونالت إعجاب العديد من المتابعين.
تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.
مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين.
قام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب".
التتر بعنوان "عمري"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، ويشهد "حب عمري" الانطلاقة الغنائية الأولى لهيثم في عالم التترات الرمضانية.