نهى عادل: سعيدة بمشاركتي بفيلم «لما بنتولد» وتمثيل مصر بالأوسكار

عبرت الفنانة نهى عادل عن سعادتها بترشيح فيلم " لما بنتولد " لجائزة الأوسكار واعتبرته نجاح يستحقه صناع العمل بعد نجاحه في حصد العديد من الجوائز منذ عرضه في مهرجان الجونة حيث تناول قضايا اجتماعية بشكل صريح في حبكة درامية مميزة.





وجسدت نهى عادل شخصية سيدة أعمال تشارك زوجها في الكثير من المشاريع ونتيجة لخلافها مع زوجها دائما ما تقع في نزوات وعلاقات من شباب صغير بالسن في محاولة لإرضاء نفسها.





فيلم «لما بنتولد» فيلم مستقل، من تأليف نادين شمس، وبطولة عمرو عابد، ومحمد حاتم، وأمير عيد، وابتهال الصريطي، ودانا حمدان، وحنان سليمان، وسلمى حسن، وسامح الصريطي.





ويتعرض الفيلم لقصص 3 شبان... الأول يسعى في مسيرته الفنية كمطرب، والثاني يقع في حب فتاة مسيحية، والثالث يبيع جسده من أجل الوفاء بالتزاماته الأسرية. وكان الفيلم قد فاز بعدة جوائز محلية منها أربع جوائز من «جمعية الفيلم» لأفضل إخراج وأفضل ممثلة دور أول سلمى حسن وأفضل ممثلة دور ثان حنان سليمان، وأفضل سيناريو للمؤلفة الراحلة نادين شمس.



