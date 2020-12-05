ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نهى عادل: سعيدة بمشاركتي بفيلم «لما بنتولد» وتمثيل مصر بالأوسكار

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:26 ص
نهى عادل
نهى عادل
Advertisements
سعيد فراج
عبرت الفنانة نهى عادل عن سعادتها بترشيح فيلم " لما بنتولد " لجائزة الأوسكار واعتبرته نجاح يستحقه صناع العمل بعد نجاحه في حصد العديد من الجوائز منذ عرضه في مهرجان الجونة حيث تناول قضايا اجتماعية بشكل صريح في حبكة درامية مميزة.

وجسدت نهى عادل شخصية سيدة أعمال تشارك زوجها في الكثير من المشاريع ونتيجة لخلافها مع زوجها دائما ما تقع في نزوات وعلاقات من شباب صغير بالسن في محاولة لإرضاء نفسها.

فيلم «لما بنتولد» فيلم مستقل، من تأليف نادين شمس، وبطولة عمرو عابد، ومحمد حاتم، وأمير عيد، وابتهال الصريطي، ودانا حمدان، وحنان سليمان، وسلمى حسن، وسامح الصريطي.

ويتعرض الفيلم لقصص 3 شبان... الأول يسعى في مسيرته الفنية كمطرب، والثاني يقع في حب فتاة مسيحية، والثالث يبيع جسده من أجل الوفاء بالتزاماته الأسرية. وكان الفيلم قد فاز بعدة جوائز محلية منها أربع جوائز من «جمعية الفيلم» لأفضل إخراج وأفضل ممثلة دور أول سلمى حسن وأفضل ممثلة دور ثان حنان سليمان، وأفضل سيناريو للمؤلفة الراحلة نادين شمس.

الفنانة نهى عادل، قدمت في الموسم الرمضاني الماضي، شخصية «نسمة» بـ مسلسل حب عمري، وهي شخصية مركبة تظهر العداء والشر والوقيعة رغم احتفاظها بالنكهة كوميدية في بعض اللقطات. 

وأثارت نهى إعجاب الجمهور بطريقة أدائها للمسلسل وتفوقت ونالت إعجاب العديد من المتابعين.

تدور أحداث العمل فى إطار رومانسى حول قصة كبيرة تجمع هيثم شاكر وسهر الصايغ وتمر بالعديد من الصعوبات.

مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومنة فضالى ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين. 

قام هيثم بغناء تتر المسلسل الذي نشره على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وسجل التتر أكثر من 20 ألف مشاهدة، في أقل من 24 ساعة من طرحه على "يوتيوب". 

التتر بعنوان "عمري"، من كلمات أمير طعيمة، ألحان رامي جمال، توزيع أحمد إبراهيم، ويشهد "حب عمري" الانطلاقة الغنائية الأولى لهيثم في عالم التترات الرمضانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

كن لطيفًا..منة فضالى تبهر متابعيها بابتسامة في أحدث ظهور

بملامح رقيقة.. منة فضالي في أحدث ظهور لها

بإطلالة كاجوال مبهجة.. منة فضالي تخطف الأنظار عبر إنستجرام

بإطلالة ساحرة.. منة فضالى تبهر متابعيها فى أحدث ظهور

بإطلالة شبابية.. منة فضالي تتألقة في أحدث ظهور

بإطلالة بسيطة.. منة فضالى تبهر متابعيها عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

أحمد أسامة يخطف قلب آية في حفل بهيج بحدائق القبة

ضبط 8 أشخاص حاولوا تنظيم تجمع أمام مقر نادى الزمالك

العثور على جثة مسن بمنزله في ظروف غامضة بـ كفر الدوار

أمير الكويت يهنئ قادة الخليج بالتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة مع قطر

كيفية قراءة سورة يس بالمبينات لقضاء الحوائج ؟.. بـ4 طرق

بيراميدز: استبعاد إبراهيم حسن من قائمة الفريق ونثق في حسن نية اللاعب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأبيض الشفاف.. الهام شاهين تثير الجدل بإطلالة جريئة

وسط الازدحام.. هبوط اضطراري لطائرة على طريق عام بين السيارات| فيديو

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور