ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

عرض السبت.. اشتر آيفون بـ 8600 جنيه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:07 ص
عرض السبت.. اشتر
عرض السبت.. اشتر آيفون بـ 8600 جنيه
Advertisements
كريم جمال
قدمت سلسة هواتف آيفون على مدار 13 عامًا أفضل تجربة إستخدام لهاتف ذكي من حيث الأداء القوي و التصميم المبهر دومًا مع كل جيل جديد، إلا أنه فى عام 2017 تحديدًا مع أول ظهور لفئة الـ X جذب الكثير من عشاق آيفون بسبب تجربة إستخدام الشاشة الكاملة و الإستغناء عن زر الرئيسية التقليدي، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتقع، ولكن مع هذا العرض تستطيه شراء نسخة من هاتف آيفون XS Max بنصف السغر تقريبًا.

وفقًا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك إقتناء نسخة مجددة من هاتف iphone xs max الرائد سعة 64 جيجابايت، بأكثر من لون مقابل 549 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 8600 جنيه مصري.

يذكر أن هاتف Apple iphone xs max قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.

بمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.

وتستطيع شراء iphone xs max نسخة 64 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

احصل على آيفون 6S بـ1650 جنيها فقط.. عرض الجمعة

خصم كبير..اشترِ آيفون X بـ 6700 جنيه فقط

اشتري آيفون 8 بلس بـ 5600 جنيه فقط.. عرض الجمعة

الحق عرض الجمعة.. اشتر آيفون 7 نسخة 256 جيجابايت بـ 2370 جنيهًا فقط

عرض الجمعة البيضاء.. اشتر آيفون 7 بـ 2800 جنيه فقط

عرض البلاك فرايداي.. اشتري آيفون 7 بـ 2490 جنيهاً فقط

ترشيحاتنا

ولا فارق معانا.. رانيا محمود ياسين تعلق على إغفال مهرجان القاهرة السينمائي تكريم والدها

فضل قراءة القرآن قبل الفجر .. 10 أسباب تجعلك لا تفوت ثوابه

أفضل ذكر في الصباح من 11 كلمة يجعل الله يرضيك يوم القيامة

في ذكرى ميلاد فايزة أحمد.. تعرضت للعنف والخيانة والابتزاز

أجمل واحدة في العالم.. ايمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

باتشيكو يوافق على انضمام أحمد الشيخ للزمالك | تفاصيل

Advertisements

عملت DNA في أمريكا.. أشرف عبد الباقي يكشف مفاجأة بشأن نسبه

خاص| أحمد الشيخ: الزمالك لا يقل أهمية عن الأهلي وضحيت بأموال بيراميدز من أجل القميص الأبيض

تسبب كارثة.. خبراء يحذرون مزارعي المانجو بالإسماعيلية من هذه المبيدات

الكاف يبلغ بيراميدز بإيقاف نجم الفريق بسبب تعاطيه المنشطات

بالأسماء.. إصابة 10 أشخاص في حريق التهم خط وقود بمحطة كهرباء الوليدية في أسيوط

مرتضي منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة

أول انتقام إيراني.. أنباء عن اغتيال ضابط بارز في الموساد بتل أبيب

شرط وحيد من فرجاني ساسي لـ التجديد للزمالك

أخبار الرياضة.. أحمد الشيخ يوافق على الانتقال للزمالك.. ومرتضى منصور يثير سخرية السوشيال ميديا

أجمل واحدة في العالم.. ايمي سمير غانم تغازل يسرا اللوزي

بعد ظهوره واختفائه في دولتين.. الهيكل المثير للجدل يصعد إلى السماء | صور

النحاس: التاريخ سيذكر فوز الأهلي بـ"التاسعة" على حساب الزمالك والتعاقد مع موسيماني فكرة برا الصندوق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مع دخول 2021.. ظهور جسم غريب في السماء مرتين ولا يمكن تفسيره| صور

بشرى تثير الجدل بإطلالة جريئة عبر انستجرام

احذر النظارات.. طبيب يصور 100 مقطع مخل لمريضاته بأسلوب غريب