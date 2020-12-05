عرض السبت.. اشتر آيفون بـ 8600 جنيه

يذكر أن هاتف Apple iphone xs max قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.

بمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار،

كما أن هاتف Apple

iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.