عرض السبت.. اشتر آيفون بـ 8600 جنيه

قدمت سلسة هواتف آيفون على مدار 13 عامًا أفضل تجربة إستخدام لهاتف ذكي من حيث الأداء القوي و التصميم المبهر دومًا مع كل جيل جديد، إلا أنه فى عام 2017 تحديدًا مع أول ظهور لفئة الـ X جذب الكثير من عشاق آيفون بسبب تجربة إستخدام الشاشة الكاملة و الإستغناء عن زر الرئيسية التقليدي، ولكن يعيبها فقط سعرها المرتقع، ولكن مع هذا العرض تستطيه شراء نسخة من هاتف آيفون XS Max بنصف السغر تقريبًا.
وفقًا لموقع تك رادار التقنى، يمكنك إقتناء نسخة مجددة من هاتف iphone xs max الرائد سعة 64 جيجابايت، بأكثر من لون مقابل 549 دولارًا أمريكيًا، ما يعادل 8600 جنيه مصري.
يذكر أن هاتف Apple iphone xs max قد تم إصداره فى عام 2018 من قبل آبل بولاية كاليفورنيا الأمريكية، ويقدم الهاتف أداءً مثاليًا، حيث يأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة، مع ذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائى سعة 4 جيجابايت، مع بطارية سعة 3174 ميللى أمبير.
بمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
بمتلك الهاتف كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 12 ميجابيكسل، وأخرى أمامية بقدرة 7 ميجابيكسل، ومعالج A12 Bionic القوى الذى يوفر أداء جبار، كما أن هاتف Apple iphone xs max متاح له تحميل أحدث نظام تشغيل من آبل وهو IOS 14.
وتستطيع شراء iphone xs max نسخة 64 جيجابايت باللون الأسود عبر هذا الرابط.