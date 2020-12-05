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رياضة

الأهلي يسعى لكسر لعنة العشري وتحقيق الثلاثية أمام طموح الطلائع فى دخول التاريخ بنهائي الكأس.. اليوم

السبت 05/ديسمبر/2020 - 07:57 ص
الاهلي
الاهلي
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محمد رشاد
يستضيف استاد الجيش بميدنة برج العرب بالاسكندرية مباراة نهائي كأس مصر بين الأهلي وطلائع الجيش  بالثامنة من مساء السبت في لقاء هو الأول بين الفريقين بهذه المرحلة من المسابقة.

وحين تطأ أقدام عناصر الأهلي أرض برج العرب سيكون على موعد جديد يحاول خلاله الفريق كسر هيمنة الزمالك على كأس مصر في العقد الأخير على وجه التحديد.

وبالرغم من أن الأهلي هو الفريق الأكثر تتويجًا ببطولة الكأس بـ36 بطولة وبفارق 9 بطولات عن الزمالك الثاني من حيث التتويج بالمسابقة لكنه لم يحقق المسابقة في أخر 10 سنوات سوى مرة واحدة، وفي المقابل فاز الأبيض باللقب 6 مرات.

وواجه الأهلي صعوبات كبيرة بكأس مصر في الألفية الثالثة بشكل عام، حيث لم يفز باللقب منذ 2000-2001 سوى 5 مرات.

الأمر الآخر الذي يجب أن يضعه الأهلي في اعتباراته التاريخ الطيب للمدير الفني لطلائع الجيش طارق العشري، حيث سبق أن تفوق على الفريق القاهري في نهائي كأس مصر 2009-2010، كما تفوق على الفريق بكأس السوبر بالموسم ذاته.

أما طلائع الجيش الذي يتنسم التاريخ بخوض أول نهائي في تاريخه فيبحث عن أول لقب بعد المسيرة الطيبة التي حققها الفريق بتجاوز بيراميدز ثم الزمالك في ربع ونصف النهائي.

ويدخل طلائع الجيش بقائمة تتكون من: محمد بسام وأحمد هانى وعمرو مرعى وإسلام محارب ومحمد ناصف وخالد سطوحى وعلى الفيل ومحمد شعبان ومهند لاشين وأحمد سمير وفرانك ستيفن وتونى جوميز وناصر منسى وأحمد عبد الرحمن زولا وحسن مجدى ومصطفى جمال وحسين السيد مارسيلو وعمرو جمال وأحمد علاء وعمرو السيسى وإبراهيم كونيه ومصطفى الزنارى.

وضمت قائمة الأهلي كل من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وبدر بانون ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن ومحمد شريف وأيمن أشرف وحسين الشحات وعمرو السولية وصلاح محسن ومحمد مجدي قفشة وعلي معلول وناصر ماهر ومحمود وحيد وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر وجيرالدو ومحمد هاني.

بطاقة المباراة:
الحدث: نهائي كأس مصر

الفريقان: الأهلي وطلائع الجيش

موعد المباراة: 8 مساء

المكان: ستاد برج العرب

الحكم: محمد الحنفي
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