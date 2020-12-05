على مساحة 10 آلاف متر.. موقف محور روض الفرج نقلة حضارية للقضاء على أماكن الانتظار العشوائية بالوراق

افتتحت محافظة الجيزة، موقف سيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج بنطاق منطقة الوراق، ضمن خطة المحافظة لتطوير مواقف السيارات والارتقاء بالمنظومة المرورية في مختلف أنحاء الأحياء والمراكز على مستوى المحافظة، وذلك بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء مجدى أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق.





ونفذت محافظة الجيزة، موقف سيارات السرفيس أسفل محور روض الفرج على مساحة 10 آلاف متر كمرحلة أولى ليكون موقفا نموذجيا يستوعب كافة الخطوط الداخلية ولنقل المواقف العشوائية المتواجدة بصورة غير منظمة بحي الوراق والتى تسبب إعاقة مرورية شديدة.





نقلة حضارية في تطوير المواقف

ويعد الموقف الجديد، نقلة حضارية لتطوير المواقف على مستوى المحافظة إلى جانب استبدال المواقف العشوائية المتواجدة بعدد من القطاعات بأخرى حضارية، وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتطوير شبكة الطرق ووسائل المواصلات ومنظومة المواقف وساحات الانتظار للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظة الجيزة من جانبها، أشادت بتخطيط وتنفيذ الشركة الوطنية للطرق والتي كانت مكلفة بتنفيذ المشروع، حيث اعتبر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الموقف النموذجي الجديد سيساهم بشكل كبير في حل أزمة الاختناقات المرورية والقضاء على المواقف العشوائية التى يعانى منها حي الوراق.

يقلل المدة الزمنية للرحلات

الأهمية الكبرى للموقف الجديد تأتي في أنه سيقدم خدماته إلى شريحة كبيرة من المواطنين سواء من داخل الحى أو الأحياء المجاورة نظرًا لتنوع الخطوط وارتباطها بالعديد من المناطق بالقاهرة والجيزة ما يساهم فى تقليل المدة الزمنية للرحلة.

ووفقا لخطة الموقف الجديد الذي نفذته محافظة الجيزة والشركة الوطنية للطرق على مساحة 10 آلاف متر، فإنه يضم خطوط "المؤسسة، رمسيس ، عتبة ، تحرير ، روض الفرج ، منشأة القناطر ، أوسيم، برطس ، الكوم الأحمر ، شارع عشرة والجزيرة".

على مساحة 10 آلاف متر

وشملت أعمال التطوير التي نفذتها محافظة الجيزة، تجهيز قطعة الأرض وإنشاء البنية التحتية لها من شبكات مياه الشرب و الصرف الصحي والكهرباء والغاز وتركيب بلاط انترلوك للأرضيات بالكامل وأسوار خارجية وبوابات الكترونية ذكية لدخول وخروج السيارات وخدمات أمنية وتركيب كاميرات مراقبة لمتابعة الموقف من الداخل والخارج لافتات إلكترونية بخطوط سير السيارات.

كما شملت التحديثات تزيد الموقف بمقاعد لجلوس وانتظار المواطنين وكافتريات ومحال نموذجية لخدمة المترددين عليها وغرف للخدمات والتحكم لإحكام السيطرة علي الموقف وأعمدة إنارة بشكل جمالي بالإضافة إلي تدعيم الموقف بدورات مياه وشبكة صرف حديثة و بالوعات لتصريف الأمطار وأماكن مخططة لضبط وتنظيم خطوط سير وحركة السيارات.





يسع لـ 600 سيارة

ويشمل الموقف عدد 6 باكيات تسع لحوالى 600 سيارة من سيارات السرفيس، وعدد من غرف الخدمات والمحال، وهو ما دفع محافظ الجيزة للإشادة بما تم إنجازه من أعمال موجها رئيس حي الوراق و هيئة النظافة برفع مستوى النظافة علي مدار اليوم ورفع كفاءة ونظافة المنطقة المحيطة.



