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رياضة

أحمد عيد عبد الملك: الزمالك يحتاج إلى ديفندر ومدافع

السبت 05/ديسمبر/2020 - 09:56 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر أحمد عيد عبد الملك لاعب نادي الزمالك السابق تغريدة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".

وكتب عيد: " وجهة نظري الشخصية ان نادي الزمالك محتاج ديفندر ومدافع بس ومتشكرين".


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وكشف مصدر بلجنة الكرة بنادي الزمالك عن توصل النادي لاتفاق مبدئي مع أحمد الشيخ لاعب فريق الأهلي لضمه خلال الفترة الحالية بعد موافقة البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق على التعاقد مع صانع ألعاب الفريق الأحمر في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن الفريق الأحمر.


وأكد المصدر أن الساعات الأخيرة شهدت جلسة مع اللاعب تم خلالها الاتفاق على التفاصيل الخاصة بانتقال اللاعب للفريق الأبيض وسيتم عرض الأمر على اللجنة المؤقتة لإدارة النادي.

وأضاف المصدر أن الشيخ وقع على عقود الانتقال للفريق ولن يتم الإعلان عن الصفقة إلا بعد موافقة اللجنة المؤقتة لإدارة النادي في الفترة الحالية خاصة وأن هناك أحد أفراد اللجنة كان يعارض الصفقة بسبب رفض اللاعب الانتقال للزمالك من قبل وتفضيله للأهلي.


أكد أحمد الشيخ نجم الأهلي السابق، أنه لم ينتقد الزمالك من قبل وأراهن مع أى شخص يظهر لي بتصريح أنني هاجمت القلعة البيضاء.


وشدد الشيخ، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، على أنه ضحى بنصف أموال بيراميدز من أجل الانضمام للنادي الأهلي.

وتابع: أتمنى الانضمام لنادي الزمالك وارتداء قميصه في الموسم الجديد بعد المفاوضات التي أجراها مسئولو القلعة البيضاء مؤخرا.

وأضاف: أن الزمالك لا يقل شيئا عن النادي الأهلي وأحلم بتحقيق البطولات مع القلعة البيضاء.

أبدى البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني لنادي الزمالك، موافقته على انضمام أحمد الشيخ للفريق الأبيض بعد فسخ تعاقده مع النادي الأهلي مؤخرًا.


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