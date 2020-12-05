تعذيب وقتل.. معاناة المهاجرين الليبيين على أيدي ميليشيات السراج.. شاهد

تقارير إعلامية، عن تحضير تركيا لنقل عدد من المرتزقة إلى منطقة كشمير للقتال ضد الهند، وذلك بعد أن سبق وأرسلتهم إلى ليبيا وأذربيجان.





وذكرت وكالة "فرات" للأنباء، نقلًا عن مصادر شمالي سوريا، أن أبو عمشة زعيم تنظيم كتائب سليمان شاه الإرهابية المدعومة من تركيا، والتي تدخل ضمن ما يسمى بالجيش السوري الحر أبلغ أعضائه قبل 5 أيام بأن أنقرة ترغب في إرسال تعزيزات إلى كشمير.





وأوضح أبو عمشة أن الضباط الأتراك سيطلبون من قادة الجماعات الإرهابية في سوريا سرد أسماء المقاتلين الذين يرغبون في الذهاب للقتال إلى كشمير.





وأشار إلى أن تركيا تنوي دفع 2000 دولار لكل مقاتل يتم تسجيله على قائمة المسافرين إلى كشمير.





وأكدت الوكالة أن أنقرة تقوم بجمع المقاتلين من مناطق أعزاز وجرابلس والباب وعفرين وإدلب، موضحة أنها ستنقل المقاتلين إلى كشمير سرًا.





وتقف تركيا وقطر إلى جانب باكستان في قضية كشمير ضد الهند، مثلما تدعم باكستان الاحتلال التركي شمال شرق سوريا.





وتواجه تركيا انتقادات دولية واسعة بسبب شهرتها العالمية الواسعة في إشعال الصراعات في المنطقة عبر نقل المرتزقة من دولة إلى أخرى.





وأعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، أمس الجمعة في مؤتمر صحفي استعداد دول الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على تركيا بسبب استمرار "أفعالها الأحادية وخطابها المعادي".





ويضم "فيلق الشام" الفصيل السوري الأقرب إلى تركيا أغلب المرتزقة الذين تستعين بهم أنقرة للقتال إلى جانبها على جبهات عدة داخل سوريا وخارجها.





وتأسس هذا الفصيل في مارس 2014 بعد اندماج عدد من الفصائل المسلحة كانت تنشط في شمال ووسط سوريا كما في ريف دمشق، وبرز اسمه سريعا على الساحة السورية.





وشكل الفيلق جزء من تحالف "جيش الفتح" الذي ضم عددا من الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام وسيطر على كامل محافظة إدلب صيف العام 2015، قبل أن يخوض "فيلق الشام" قتالا في وقت لاحق ضد "هيئة تحرير الشام" التي تفردت تقريبا بالسيطرة على محافظة إدلب وبعض المناطق المجاورة.





وشارك الفيلق في العمليات العسكرية الثلاث التي نفذتها تركيا منذ العام 2016 في سوريا، وتركزت خصوصا ضد المقاتلين الأكراد.

عرضت فضائية "سكاي نيوز" تقريرا عن المعاناة التي يتعرض لها المهاجرون في ليبيا، حيث أوضح التقرير أن واحدا من كل 100 شخص فقط يستطيع أن يصل إلى وجهته سليما، فيما يتعرض الباقون إلى الأخطار وجحيم ميليشيات السراج.وأضاف التقرير أن عدد المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط أصبح مرتفع للغاية، معقبا: 2 من 140 مهاجرا يعودون إلى بلادهم ويبقى الباقي في مراكز احتجاز تتبع حكومة السراج، ويتم استغلال معظمهم في أعمال غير مدفوعة الأجر وتحت تهديد السلاح.وأوضح التقرير أن الميليشيات تجبرهم على الاتصال بأهلهم وطلب تحويل أموال لهم من أجل إطلاق سراحهم، مشيرا إلى أنهم يتعرضون إلى التعذيب.كما تعمل الميليشيات على مشاركة المهاجرين في عمليات عسكرية لصالحهم، ووثق التقرير وقائع لا حصر لها توضح أعمال التعذيب والقتل الذي يتعرض إليه المهاجرون على أيدي الميليشيات.كما كشفت