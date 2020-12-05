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منوعات

محاولة لتوثيق أكبر جبل جليدي في العالم بعد ذوبان ثلثه.. صور

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:01 م
الجبل الجليدي في
الجبل الجليدي في بريطانيا
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أماني إبراهيم
قامت طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني بتصوير أكبر جبل جليدي في العالم أثناء مرورها أعلى جنوب المحيط الأطلسي، حيث حلقت طائرة النقل A400m على ارتفاع منخفض فوق 4200 كيلومتر مربع ، والمعروفة باسم A68a ، لمراقبة المنطقة.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، كشفت الصور عن العديد من الشقوق والقطع الجليدية بأعداد لا حصر لها بعدما سقطت، ويبدو أنها أنفاق ممتدة تحت الماء، نتيجة لتأثيرات ضغط برج القطب الجنوبي المقام حاليا وراء البحر في جورجيا الجنوبية.

ويقع A68a الآن على بعد 200 كيلومتر فقط من الجزيرة وهناك احتمال حقيقي أنه يمكن أن يعلق في المياه، حيث يظهر أن أكبر جبل جليدي في العالم يتلاشى عند حوافه.

ويبلغ ارتفاع المنحدر الجليدي 30 مترا، ولكن من المحتمل أن يكون ممتدا تحت الماء بمسافة 200 مترا، وقال قائد السرب مايكل ويلكينسون، الضابط القائد 1312 Flt: "استرشدنا بتتبع الأقمار الصناعية، ولكن يمكن أن تتضرر الطائرة A400M بسبب عوامل الطقس وكذلك قربها إلى الجبل الجليدي، مما يتيح المزيد من الملاحظات التفصيلية.. وأنا أتحدث نيابة عن جميع أفراد الطاقم المعنيين وأقول إن هذه بالتأكيد مهمة فريدة ولن تُنسى للمشاركة فيها."

كما أشارت صور الأقمار الصناعية التي تم الحصول عليها في الأسابيع الأخيرة إلى أن حواف أكبر منحدر جليدي تنهار بسرعة، حيث تعمل الموجات على تفتيت الجليد وقطعه إلى قطع أصغر تسمى، "بتات بيرجي"، ولكنها ستشكل الخطر بسبب تنقلها من مكانه.

وسيقوم الفريق بتحليل الصور الجديدة لمحاولة فهم كيف يمكن أن يتصرف المنحدر الجليدي في الأسابيع والأشهر القادمة، لأن حركة المياه به سريعة جدا وهناك اهتمام كبير فيما إذا كان قد يستقر على الجرف القاري للإقليم.

في حالة حدوث ذلك ، فقد يتسبب ذلك في صعوبات كبيرة بالنسبة للطيور وطيور البطريق بالجزيرة أثناء محاولتهم الخروج إلى البحر بحثًا عن الأسماك، ويذكر أن عندما انفصلت A68a عن المنطقة الجليدية في القارة القطبية الجنوبية في يوليو 2017 ، كانت مساحتها حوالي 6000 كيلومتر مربع - حوالي ربع مساحة ويلز، وتبلغ مساحتها الآن 4200 كيلومتر مربع.
محاولة لتوثيق أكبر جبل جليدي في العالم بعد ذوبان ثلثه.. صور
محاولة لتوثيق أكبر جبل جليدي في العالم بعد ذوبان ثلثه.. صور
محاولة لتوثيق أكبر جبل جليدي في العالم بعد ذوبان ثلثه.. صور
محاولة لتوثيق أكبر جبل جليدي في العالم بعد ذوبان ثلثه.. صور
محاولة لتوثيق أكبر جبل جليدي في العالم بعد ذوبان ثلثه.. صور
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