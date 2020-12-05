خلال 6 سنوات.. مكاسب غير مسبوقة لذوي الاحتياجات الخاصة

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، تقريرا عما قدمه الرئيس عبدالفتاح السيسي في عهده لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك خلال 6 سنوات فقط، موضحا أن ذوي الاحتياجات الخاصة حصلوا على كثير من المكاسب في تلك السنوات.





وأفاد التقرير بأنه منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئاسة مصر مُنح ذوو الاحتياجات الخاصة العديد من الامتيازات والمكاسب التي لم ينالوها على مدار عقود، ففي خلال 6 سنوات من حكم رئيس الجمهورية عملت الدولة على تمكين ذوي الإعاقة ودعمهم على كافة المستويات.





وأضاف التقرير أنه تم تخصيص عام لذوي الاحتياجات الخاصة، ومن أبرز مكاسبهم إصدار قانون للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى إدخالهم مظلة الحماية الاجتماعية حيث قدمت وزارة التضامن الاجتماعي دعما نقديا لـ1.1 مليون شخص من ذوي الإعاقة بتكلفة تبلغ 5 مليارات جنيه.





وأشار إلى أنه وفقا لمؤشرات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغ معدل التشغيل لذوي الصعوبات الوظيفية 21.3% مقابل 40.2% لغير ذوي الصعوبات.





وتعاونت وزارة التضامن الاجتماعي مع وزارة الإسكان لتخصيص 5% من الإسكان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وأصدرت الحكومة أكثر من 500 ألف بطاقة إثبات للإعاقة وخدمات متكاملة لمستحقي دعم كرامة وكذلك لمن حصل على سيارة مجهزة خلال العام الماضي، وإصدار نحو 160 ألف بطاقة إثبات للإعاقة خلال الربع الثاني من الحالي.





ونوه التقرير إلى أنه جرى البدء في العمل بالمنظومة الجديدة للخدمات المتكاملة، التي تبدأ بتحديد حالات الإعاقة بدقة متناهية وتأسيس البنية التحتية لـ220 مكتب تأهيل وميكنتها لمزاولة العمل ضمن منظومة العمل الجديدة، وإطلاق الموقع الإلكتروني لتسجيل حالات طالبي بطاقات إثبات الإعاقة.



