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محافظات

في 4 أيام.. ٧٧ طلب تصالح بمخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر.. صور

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
إزالة البناء المخالف
إزالة البناء المخالف
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شمس يونس
أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء منذ يوم 1 ديسمبر وحتى اليوم السبت بلغ نحو 77 طلبًا، مشددًا على أهمية إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وناشد رئيس مركز القرنة، المواطنين ضرورة استثمار المهلة الأخيرة التى منحتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر الجاري لتحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهم، مؤكدًا مواصلة إستمرار المراكز التكنولوجية والوحدات الفرعية لخدمة المواطنين فى تلقى الطلبات ، مع تقديم كافة التسهيلات لهم لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.


وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بشن حملة لإزالة ٤ حالات تعديات في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وشدة خشبية والشروع فى بناء قواعد على مساحة ١٢ قيراط بناحية قريتي الروافعة والبغدادي بمدينة البياضية. 

شارك في الحملة نائب رئيس مركز ومدينة البياضية عبد المحسن ربيع ، و مصطفي علي رئيس قرية البغدادي، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعة، ومهندس عمرو عوض الله مدير التنظيم، ومحمود محمد حامد مشرف التنظيم بالمدينة، ومدير النظافة طه أبو القاسم وعمال مجلس المدينة .
وتمت الازالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين واحالتهم إلي النيابة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم  لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، 
في 4 أيام.. ٧٧ طلب تصالح بمخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر.. صور
في 4 أيام.. ٧٧ طلب تصالح بمخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر.. صور
في 4 أيام.. ٧٧ طلب تصالح بمخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر.. صور
في 4 أيام.. ٧٧ طلب تصالح بمخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر.. صور
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