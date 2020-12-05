في 4 أيام.. ٧٧ طلب تصالح بمخالفات البناء بمركز القرنة غرب الأقصر.. صور

أعلن العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز القرنة غرب الأقصر، أن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء منذ يوم 1 ديسمبر وحتى اليوم السبت بلغ نحو 77 طلبًا، مشددًا على أهمية إلتزام المترددين على مراكز ومنافذ تلقى الطلبات بالإجراءات الوقائية وخاصة إرتداء الكمامات مع الحفاظ على التباعد للحد من إنتشار فيروس كورونا.
وناشد رئيس مركز القرنة، المواطنين ضرورة استثمار المهلة الأخيرة التى منحتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإستمرار تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية ديسمبر الجاري لتحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى لهم، مؤكدًا مواصلة إستمرار المراكز التكنولوجية والوحدات الفرعية لخدمة المواطنين فى تلقى الطلبات ، مع تقديم كافة التسهيلات لهم لإنهاء الإجراءات فى سهولة ويسر.
وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية برئاسة وكيل الوزارة محمد صحصاح، بشن حملة لإزالة ٤ حالات تعديات في المهد على الأراضي الزراعية عبارة عن مباني وشدة خشبية والشروع فى بناء قواعد على مساحة ١٢ قيراط بناحية قريتي الروافعة والبغدادي بمدينة البياضية.
شارك في الحملة نائب رئيس مركز ومدينة البياضية عبد المحسن ربيع ، و مصطفي علي رئيس قرية البغدادي، وأحمد خليل رئيس قرية الروافعة، ومهندس عمرو عوض الله مدير التنظيم، ومحمود محمد حامد مشرف التنظيم بالمدينة، ومدير النظافة طه أبو القاسم وعمال مجلس المدينة .
وتمت الازالة على كامل المسطح واعادة الشئ لأصله، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين واحالتهم إلي النيابة.
يأتى ذلك في إطار توجيهات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حسم لمخالفات البناء والتعدي على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة،