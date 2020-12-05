شاهد.. إيقاف أعمال بناء مخالف بأحياء محافظة الإسكندرية

شنت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملة لتفعيل القانون وإزالة العقارات المخالفة في المهد، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف، وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتصدي لظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

ففي حي العامرية ثان، شن رئيس وحدة الإزالة وأشغال الطريق حملة فورية لإزالة مخالفات البناء، وتم تنفيذ قرار إزالة رقم 2020/186 عبارة عن اسوار ومباني بالطوب الابيض بطول 100 م.

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كما تم القيام بحملة فورية إزالة اسوار وحوائط ومباني بالطوب الابيض بقرية واحد بنجر السكر، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية

ولازالت الحملات قائمة والمتابعة مستمرة للتصدي للمخالفات بنطاق الحي .

وفي حي شرق، رصدت وحدة الإزالة الفورية اليوم، أعمال بناء بدون ترخيص بمنطقة رابعة الناصرية، تم إيقافها على الفور وإزالة المخالفات وهي عبارة عن شدة خشبية بالطابق الثاني علوي، تم حلّها والتحفظ على 100 لوح خشب، و50 عرق خشب، و100 سيخ حديد أطوال.

كما فحصت الوحدة البلاغ الوارد بشأن وجود مخالفات بناء في (427) طريق الجيش لوران، واتضح وجود أعمال بناء وترميم بدون ترخيص بالطابق الثاني عشر بالعقار، وبالتنسيق مع قوة شرطة نقطة سان ستيفانو أوقفت الوحدة الأعمال وتحفظت علة المعدات والأدوات المستخدمة بالموقع.

يأتي هذا تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتضافر جهود مختلف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية لشن حملات إزالة واسعة بأحياء الإسكندرية، وذلك تنفيذًا للكتاب الدوري الوارد من وزارة التنمية المحلية ولتوجيهات الحكومة بالتنسيق مع مديريات الأمن بالمحافظات لإزالة مخالفات البناء والتعديات على أراضي الدولة وضبط المعتدين وإحالتهم إلى النيابة العسكرية على الفور.

وشدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على جميع رؤساء الأحياء، بالاستمرار في المتابعة اليومية لرصد جميع مخالفات البناء، والتعامل معها بمنتهى الحزم والإزالة الفورية في المهد واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة، مع الاستمرار في إزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.



