توزيع جوائز المسابقة البيئية بشمال سيناء للعام الدراسى 2019/2020

نظمت محافظة شمال سيناء ، حفل تكريم للطلبة والطالبات الفائزين في المسابقه البيئيه الثقافية التى طرحتها إدارة شئون البيئه بالمحافظة ، علي طلبة التلاميذ المدارس علي مستوي الإدارات التعليمية بمراكز المحافظة ، وذلك ضمن برامج التوعية البيئية لطلبة المدارس فى العام الدراسى 2019/2020 م. والتي فاز فيها 45 طالب وطالبة من مختلف المراحل التعليمية الثلاثة" الابتداءية الاعدادي والثانوي".
وقد اقيم حفل التكريم فى احتفالية متواضعة بقاعة الفيديو كونفرانس بمديرية ألتربية والتعليم بالعريش تحت رعاية العميد اسامه الغندور وكيل أول الوزارة سكرتير عام المحافظة ، و حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء.
وقال المهندس جمال حلمي مدير ادارة شؤون البيءة بالمحافظة ، ان المسابقة تضمنت العديد من الاسءلة التي تتعلق بالبيءة والخاصة بالتلوث بمختلف انواعه للحفاظ علي طبقة الأوزون، وكذلك آليات تقييم الاثر البيءي للمشروعات ، الي جانب كيفية الاستفادة من بداءل الطاقة من اجل بيءة نظيفه خالية من التلوث.
وتحويل المخلفات الي أشياء مفيده.الي جانب الأعمال الفنية لمفردات البيءة بالمحافظة .
وأضاف المهندس جمال حلمي ،انه تم تكريم الطلبة الفائزين بجوائز المسابقة وعددهم 45 فائز وفاءزة من طلبة المدارس من الإدارات التعليمية بعد تقييم الأعمال التي تلقتها اللجنة ، حيث تم توزيع شهادات التقدير والجوائز الماليه عليهم و التى بلغت ثلاثة عشر ألف جنيه .
وأضاف أن عدد الفاءزين بلغ 24 تلميذ وتلميذه من المرحلة الابتدائية ، بجائزة قيمتها مائتان وخمسون جنيها، كما فاز 14 طالبا وطالبه من المرحلة الإعدادية بجائزة قيمتها ثلاثمائة جنيه ، و فاز 7 طالب من المرحلة الثانوية بجائزة قيمتها أربعمائة جنيه.
حضر حفل التكريم كل من السادة:
خالد حسين ابو سلمة مدير التعليم الاعدادى ، جيهان جابر مدير التربية البيئية والسكانية ، ورحاب السيد ادارة التربية البيئية والسكانية بالعريش ، وسليمان فراج إدارة التربية البيئية والسكانية بمديرية التربيه والتعليم .
ومن طاقم تنفيذ برامج التوعية البيئية،سامية جمال محمد اداره شؤون البيئة ، ونشوى احمد محمد إدارة شئون البيئة ، والشيماء احمد عبيد اداره شؤون البيئة ، واشجان محمد عبد العزيز اداره شؤون البيئة.
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