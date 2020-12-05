وفد وزارة التخطيط يتابع آخر الاستعدادات للتدريب على برنامج خدمات المواطنين بالإسكندرية وكفر الشيخ

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة مركز ومدينة برج العرب بمحافظة الإسكندرية، ومدينتي برج البرلس وسيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ لتفقد العملية التدريبية على التطبيقات الخاصة ببرنامج خدمات المواطنين وبوابة خدمات المحليات الإلكترونية التى تعدها وتشرف على تنفيذها وتشغيلها الوزارة.





وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن دور الوزارة في تطوير أداء الخدمات الحكومية، وتبسيط إجراءات الحصول عليها، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن المصري، يأتى انطلاقًا من محور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية في أجندة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".





وأشارت السعيد إلى أن ميكنة وتطوير الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين يأتي في إطار النهوض بالخدمات التي تقدم للمواطنين على مستوى المحافظات والمحليات من خلال المراكز والمدن والأحياء والجهات المختلفة وذلك بإنشاء منافذ تقديم الخدمات مع خلق بيئة مناسبة لأداء الخدمات بما يتناسب مع كل من متلقي الخدمة ومقدمها وإرساء قيم النزاهة والشفافية، وفى ضوء الدور المهم لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مرحلة بناء مصر من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والإسراع في تحويل اقتصاد الدولة إلى كيان قائم على العلم والمعرفة والتكنولوجيا وفي إطار جهود أجهزة الدولة لمحاربة الفساد المالي والإداري للنهوض بالقطاع الحكومي والذي يعد ركنًا أساسيا لتطور حياة الأفراد وتنمية الاقتصاد.





ومن جانبه أوضح اللواء محمد عزي، المشرف العام على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه فى إطار الاستعداد لبدأ التشغيل التجريبى لمركز ومدينة برج العرب للعمل على المنظومة المميكنة للخدمات الحكومية للمحليات التى تعدها وتشرف على تنفيذها وتشغيلها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية قام وفد من مشروع ميكنة الخدمات الحكومية لمحافظة الاسكندرية بالوزارة بالمرور على مجلس مدينة ومركز برح العرب لتفقد العملية التدريبية على التطبيقات والتأكد من الاستعدادات النهائية وصلاحية الشبكات و البرامج ومستوى استيعاب الموظفين للمنظومة واستعدادهم للعمل عليها.





وخلال الزيارة اجتمع السيد العميد مهندس طاهر الحنفى مدير مشروع ميكنة الخدمات الحكومية لمحافظة الاسكندرية بجميع العاملين بمركز ومدينة برج العرب، بحضور اللواء حسن الجمال رئيس مركز ومدينة برج العرب والمهندسة نهى خليفة مديرة لجنة متابعة المراكز التكنولوجية بديوان محافظة الإسكندرية.





كما قام وفد الوزارة بزياره محافظه كفر الشيخ والمرور على مدينتي برج البرلس وسيدي غازي وتفقد العملية التدريبية على التطبيقات، وخلال الزيارة تم عقد اجتماع مع رؤساء المدن ومديرو الإدارات لكل مدينة على حدة، كما تم عقد اجتماع آخر مع السيد النائب ورؤساء مجالس المدن لعرض مستوى العمل على المنظومة والأهداف والعائد، كما تم الاجتماع مع مدير المركز النموذجى بديوان عام المحافظة ومدير الإعلانات لمراجعة ما تم إنجازه من برنامج تطوير العمل بالمركز بمجال الإعلانات ومتابعة سير العمل والتأكد من صحة سير تنفيذ التطبيقات التى تنفذها الوزارة لميكنة وتطوير المركز.





كما اجتمع وفد الوزارة مع السيد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ لمناقشة المعوقات وأسلوب العمل على حلها.





وتضم محافظة كفر الشيخ 13 مدينة تم تطوير وميكنة 10 مدن بالكامل وجار العمل في مدينتين سيتم الانتهاء من تطويرهما نهاية شهر ديسمبر الجاري، وتم تنسيق الافتتاح خلال الاجتماع مع السيد المحافظ.