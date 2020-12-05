الضحايا متسولون ومشردون.. تحقيقات عصابة الأعضاء البشرية بالجيزة: الكلية بـ 20 ألف جنيه

وأضافت التحقيقات، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الأمن الاجتماعى، أكدت قيام 4 أشخاص عاطلين، وسيدتين، لهم معلومات جنائية، بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى مجال الاتجار بالأعضاء البشرية، متخذين من دائرة قسمى شرطة الدقي والجيزة، مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى وقيامهم بالوساطة فى بيع الأعضاء البشرية "كُلى"؛ من خلال استقطاب المجنى عليهم مقابل حصولهم على مبالغ مالية، ودفعهم مبلغا ماليا للضحية عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها.





ونجحت التحريات في تحديد 8 حالات من المجنى عليهم، وباستدعائهم حضر شخصان لأحدهما معلومات جنائية، وأقرا بقيام أفراد التشكيل بالوساطة فى بيع كُلاهم؛ مقابل حصولهم على مبالغ مالية بعد إجرائهم الفحوصات الطبية وتوثيق الأوراق التى تفيد بتبرعهما.





وتمكنت مباحث الأحداث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، من ضبط ٣ من المتهمين، وبمناقشتهم أقروا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى استقطاب المجنى عليهم، وحثهم على بيع أعضائهم البشرية كُلى مقابل مبالغ مالية، عقب اتخاذهم إجراءات صورية تفيد بتبرعهم بها.