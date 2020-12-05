رئيس مدينة طنطا يوجه بفض كافة أفراح الكورنيش للوقاية من كورونا.. صور

أصدر المحاسب حسام عبداللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، اليوم السبت، توجيهاته إلى مساعديه بفض جميع تجمعات الأفراح على الكورنيش من بداية كوبري جيهان حتى كوبري كلية الهندسة.

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يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا ومنع التزاحم والتجمعات حفاظا على حياة المواطنين.

وأكد رئيس المدينة انة تلاحظ إعاقة حركة المرور بسبب التكدس والتزاحم ومخالفة الإجراءات الاحترازيه لفيروس كورونا.

كما وجه رئيس مركز ومدينة طنطا برش وتعقيم منطقة الكورنيش بعد فض التجمعات لتأمين أرواح وحياه المواطنين.

كما أهاب رئيس مدينة طنطا كافة المواطنين الالتزام واتباع كافة الإجراءات الاحترازيه والبعد عن التزاحم وضرورة ارتداء الكمامة الواقيه حفاظا على سلامة الجميع .

وجدير أن محافظ الغربية أعلن أن المحافظة تلقت ١٣٩ ألف و ٥٤٦ طلب تصالح في مخالفات البناء بإجمالي ٨٨٩ مليون و ٥٨٤ ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصًا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح خاصة أن المحافظة قد قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى ٦٥ ٪ ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى ب ٥٠ جنيه في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع وخلال أيام العطلات الرسمية حتى ٣١ / ١٢ /٢٠٢٠، مؤكدًا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.