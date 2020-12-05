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اقتصاد

دعا ترامب والكونجرس لتمرير التحفيز.. بايدن: تقرير الوظائف يظهر تباطؤ الاقتصاد

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:31 م
صدى البلد
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وكالات

قال الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن إن تقرير الوظائف المخيب ينذر بـ "شتاء قاتم" يتطلب "إجراءات عاجلة" من الرئيس دونالد ترامب والكونغرس الأميركي.


وأوضح بايدن في بيان أن أحدث تقرير عن سوق العمل في الولايات المتحدة، والذي أظهر تباطؤًا كبيرًا في نمو الوظائف وسط جائحة فيروس كورونا، "يؤكد أننا لا نزال في خضم واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية وأزمات الوظائف في التاريخ الحديث".


وأضاف "هذا تقرير قاتم للوظائف، إنه يظهر اقتصادًا متعثرًا".


وأشار البيان إلى أن "تقرير الوظائف " لم يقدم سوى لمحة سريعة عن الوضع في نوفمبر، "قبل زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا والوفيات في ديسمبر مع اقترابنا من شتاء مظلم".


ونوه البيان إلى أنه إذا فشل الكونجرس والرئيس ترامب في اتخاذ إجراء، بحلول نهاية ديسمبر، سيفقد 12 مليون أميركي إعانات البطالة التي يعتمدون عليها في إبقاء الطعام على الطاولة ودفع فواتيرهم، كما ستنتهي الإجازة الطارئة المدفوعة، وسينتهي وقف عمليات الإخلاء.


وقال بايدن: "ستفقد الولايات والمدن الأدوات الحيوية التي تحتاجها للمساعدة في دفع تكاليف الاختبار والعاملين في مجال الصحة العامة لمحاربة COVID، وللحفاظ على سلامة الأطفال والمعلمين في المدارس، ولتقديم المساعدة لإبقاء الشركات الصغيرة على قيد الحياة ".


لكن بايدن قال إنه "شجع" التقدم الذي تم إحرازه في الكابيتول هيل، حيث يشير قادة الكونغرس إلى "الزخم" في المفاوضات المطولة حول مشروع قانون إضافي للإغاثة من الوباء.


وأشار إلى أنه في الأسابيع التي أعقبت انتهاء الانتخابات، كانت هناك أسئلة حول ما إذا كان الديمقراطيون والجمهوريون يستطيعون العمل معًا، في الوقت الحالي ، يظهرون أنهم يستطيعون ذلك. ويجب على الكونغرس والرئيس ترامب إبرام صفقة لصالح الشعب الأميركي.

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