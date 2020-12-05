ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

نيابة عن الرئيس.. مدبولي يشارك فى قمة الاتحاد الأفريقي الاستثنائية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية فيديو كونفرانس، فى قمة الاتحاد الإفريقى الاستثنائية، الثالثة عشرة، حول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

وتمثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية فرصة كبيرة للدول لتعزيز نموها، والحد من الفقر، وتوسيع الشمول الاقتصادي.. وإذا تم تنفيذ الاتفاقية التجارية بالكامل، فيمكن أن تعزز الدخل الإقليمي بنسبة 7%؜ (450 مليار دولار) وتسرع نمو أجور النساء، وتسهم في انتشال 30 مليون شخص من الفقر المدقع بحلول عام 2035.

وكان قد أعلن الاتحاد الإفريقي، أن أول اتفاق تجاري في إطار منطقة تجارة حرة على مستوى إفريقيا سوف يعقد في الأول من يناير، حيث من المقرر استئناف المباحثات المعلقة عبر الإنترنت.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

5 أسباب تدفع إفريقيا لاختيار مرشحة كوريا مديرا لمنظمة التجارة العالمية.. نقل التجربة الكورية.. التوجيه نحو الإصلاحات الاقتصادية.. دعم منطقة التجارة الحرة القارية.. التحول الرقمي.. ومساندة التنمية

الاتحاد الأفريقي يعقد قمة مصغرة بشأن كورونا.. سيريل رامافوزا: الفيروس تسبب فى انتكاسة فى مشاريع التكامل.. استراتيجية القارة خففت من الوباء.. رئيس المفوضية: منطقة التجارة الحرة فرصة للتحول الهيكلي

أماني أبو زيد: كورونا تسببت في تأجيل منطقة التجارة الحرة الأفريقية وستبدأ في يناير 2021

مصطفى مدبولى: زيادة رأس مال صندوق مصر السيادي ليتخطى تريليون جنيه

ترشيحاتنا

بأكتاف مكشوفة.. لجين عمران تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام

بعد رسالة إيمي سمير غانم لها.. يسرا اللوزي تشعل السوشيال ميديا

بعد أنباء تعاقده مع الزمالك.. هاشتاج أحمد الشيخ يتصدر تويتر

احذر النظارات.. طبيب يصور 100 مقطع مخل لمريضاته بأسلوب غريب

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد 10 جولات في الدوري الجديد غدا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمينة خليل وإلهام شاهين الأبرز.. شاهد إطلالات النجمات في اليوم الثالث من مهرجان القاهرة

تعرف على مواصفات وأسعار وحوش السيدان.. الألماني والفرنسي.. صور

سعر ومواصفات السيارة إم جي mg hs liverpool .. صور