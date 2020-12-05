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محافظات

غلق مطعمين مخالفين خلال حملات رقابية بالمنيا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 12:55 م
الحملات الرقابية
الحملات الرقابية بالمنيا
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ايمن رياض
نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الطرق، وضبط الأسواق، بالتعاون مع التموين، وشرطة المرافق، والصحة، والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك ، والجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا

 شدد المحافظ على التأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهه فيروس كورونا، وفي مقدمتها التباعد الاجتماعي، والالتزام بمواعيد الغلق المقررة من الدولة، وكذلك العمل على عودة الانضباط للأسواق، ومنع حالات الغش التجاري، وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع المدن، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بهدف إحكام الرقابة على أماكن التجمعات والأسواق وضرورة المتابعة الميدانية للحالة العامة في الشوارع.

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أوضح العقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تم تنفيذ الحملة، بحي شمال المدينة، وأسفرت عن غلق مطعمين، لعدم توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وعدم اتباع وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وكذلك لوضع اشغالات بالشارع.

وفي سياق متصل واصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة المنيا، تنفيذ تكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالمتابعة المستمرة لقرار تطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم، مع التشديد على جميع المحلات والمطاعم والمولات التجارية بضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد مع التشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتطبيق الاجراءات القانونية اللازم تجاه من يخالف مواعيد الفتح والغلق الجديدة بكل حسم وكذلك لتحقيق الانضباط في الشوارع والقضاء على العشوائية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حيث وجه بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة وتفعيل القانون على غير الملتزمين.

ووجه محافظ  المنيا بالتنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية المعنية للتأكد من الالتزام بتطبيق مواعيد غلق المحلات الجديدة، وتفعيل دور لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي لتكثيف الحملات المفاجئة على كافة المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها. 

وأصدر محافظ المنيا كتاب دوري لجميع المراكز والمدن، بشان تنفيذ مواعيد الغلق واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا ومتابعة مواعيد غلق الورش والمحلات في مواعيدها المحددة طبقا للتعليمات.

وتجري مراكز المحافظة حملات دورية بجميع المدن والمراكز لمتابعة تنفيذ القرارات الجديدة ، والخاصة بتطبيق مواعيد غلق المحلات بكل حزم وتكثيف الحملات على المقاهي والمطاعم والأندية والمحال العامة .
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