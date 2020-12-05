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أخبار البلد

الزراعة تطلق 6 قوافل بيطرية لفحص وتحصين 4 آلاف رأس ماشية مجانا بقنا

السبت 05/ديسمبر/2020 - 01:07 م
صدى البلد
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وفاء نو رالدين
أكد الدكتور هانى حسن مدير معهد  التناسليات الحيوانية أن المعهد قام بإطلاق ستة قوافل بيطرية بقرى محافظة قنا انطلاقا من دور مركز البحوث الزراعية برئاسة د. محمد سليمان وبتمويل من مشروع ADP برئاسة د هنية الإتربي وبمشاركة معهد بحوث الصحه الحيوانية والأمصال واللقاحات البيطرية وصندوق التأمين على الماشيه وهيئه الخدمات البيطرية برئاسة د.عبد الحكيم محمود وذلك لتوسيع قاعدة المستفيدين من نتائج البحوث ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى صغار الزراع والمربين بقرى المحافظة وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى بقنا.

وأضاف حسن أنه تم تنفيذ القافلة خلال الفترة من 28 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الحالى وتقديم الخدمات البيطرية والإرشادية لعدد 6 قرى ( بندر قنا ومشاريع الإنتاج الحيواني 1و 2 بالمعنا ، الرحمانية بنجع حمادي، القناوية بندر قنا، حجازه بقوص، البراهمه بقفط، دشنا ) وقامت الحملة بتقديم العديد من الخدمات البيطرية بالمجان ومنها " تأهيل التخلفات  التناسلية لاستعادة الكفاءة الإنتاجية بعد الكشف عليها وعلاجها و مكافحة وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية والتجريع وإجراء الجراحات والتحصينات والعلاج الباطني فضلًا عن إختبار العشار والكشف بجهاز السونار لتشخيص المشاكل التناسلية وتدريب الأطباء البيطريين بالمحافظة .

  وأوضح رئيس الحملة القومية أنه تم فحص وعلاج وتحصين عدد 4 آلاف 255 حيوان منهم 982 حيوان بمشاريع الإنتاج الحيواني بقنا و 1088 حيوان تم فحصهم وعلاجهم تناسليًا وتأهيلهم لاسترداد الكفاءة التناسلية، بالإضافة إلى أنه تم فحص 4 طلائق مستخدمة فى التلقيح الطبيعى أثناء القافلة وتم علاج 522  حيوان علاج باطنى وتم تجريع 975 حيوان ضد الطفيليات وكذا تحصين 611 حيوان ، وقد بلغ عدد المستفيدين من القافلة 1529 مستفيد من صغار المربين.

وأضاف أأنه تم عقد عدد من الندوات الإرشادية ومنها " التحسين الوراثى والتلقيح الإصطناعى، تدوير المخلفات الزراعية لتكوين علائق اقتصادية لحيوانات المزرعة " مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ ندوة يوميًا من قبل فريق صندوق التأمين على الماشية لصغار المربين بمقر الوحدات البيطرية التى تم تقديم الخدمات بها، فضلًا عن تدريب 46 طبيب بيطرى على أعمال التلقيح الإصطناعى وإستخدام السونار لتشخيص الاضطرابات التناسلية والتدريب علي اعمال التلقيح الصناعي

وكان اللواء أشرف الداودي محافظ قنا استقبل رئيس وأعضاء القافلة وأشاد المحافظ بالدور الرائد الذى يقوم به معهد بحوث التناسليات الحيوانية فى الاهتمام والحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها فى ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة لخلق بيئة غذائية آمنة تساعد على تحسين الصحة العامة و رفع مستوى معيشة الفلاح ، وتقدم محافظ قنا بالشكر خاص لوزير  الزراعة وللمعهد على زيارة وحدتي إنتاج الألبان الخاصة بالمحافظة وتشخيص المشكلات ووضع الحلول وتقديم تقرير شامل بالمعوقات والمشكلات والحلول لرفع الكفاءة وزيادة الانتاجية
الزراعة تطلق 6 قوافل بيطرية لفحص وتحصين 4 آلاف رأس ماشية مجانا بقنا
الزراعة تطلق 6 قوافل بيطرية لفحص وتحصين 4 آلاف رأس ماشية مجانا بقنا
الزراعة تطلق 6 قوافل بيطرية لفحص وتحصين 4 آلاف رأس ماشية مجانا بقنا
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