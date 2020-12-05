برلماني: خبراء مصر بالخارج قادرون على تطوير صناعات الغزل والنسيج

أعلن النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تأييده التام لاهتمام السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج بالجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة" بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة قطاع الأعمال.





وأكد الأهمية القصوى لمناقشات الجلسات الحوارية وبمشاركة عدد من خبراء مصر بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية في الغزل والنسيج لمناقشة تطوير قطاع صناعة الغزل والنسيج.





وأعرب "زين الدين" فى بيان له اليوم عن ثقته التامة فى قدرة خبراء مصر بالخارج على المساهمة مع حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لأحداث تطوير وتحديث شاملين لصناعات الغزل والنسيج حتى تعود هذه الصناعات المصرية الاستراتيجية لمكانتها المرموقة على خريطة الصناعات العالمية خاصة بعد ان رصد الرئيس السيسى 21 مليار جنيه لتطوير وتحديث صناعات الغزل والنسيج بمصر.





كانت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج أكدت أن جلسة تطوير صناعة المنسوجات واستخدامات البلازما النووية فى الغزل والنسيج ستكون الجلسة الثانية ضمن الجلسات الحوارية لمؤتمر "مصر تستطيع بالصناعة"، والذي بدأت فعالياته بمشاركة البارونة د.نعمت شفيق، وعدد من رجال الصناعة والاستثمار.





وتابعت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه الجلسة جاءت تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بضرورة متابعة الخطوات المتخذة فى إطار إستراتيجية الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج، ودراسة كل المقترحات التى من شأنها النهوض بهذه الصناعة، هذا إلى جانب العمل على تعظيم الاستفادة من مختلف الإمكانات المتاحة، وكذا ربط العقول المهاجرة بالاحتياجات والأولويات التي تضعها الحكومة في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠.





ويشارك في الجلسة عبر تطبيق "زووم" كل من الخبراء: الدكتور محمد برهام، أستاذ ورئيس قسم الهندسة النووية سابقا ونائب رئيس القسم حاليا، جامعة كارولينا الشمالية ،رائد مجال الاستفادة بالطاقة النووية فى البحوث بكلية الغزل والنسيج والدكتور أحمد الشافعي الخبير المشهور في الساحات العالمية في مجال كيمياء الأصباغ والصباغة والتجهيز، والذي أشرف على أكثر من ٥٠ رسالة دكتوراة وماجستير ومستشار لشركات أمريكية في مجال الصباغة والتجهيز باستخدام تكنولوجيا وكيمياء جديدة مصاحبة للبيئة والدكتور عبد الفتاح صيام، خبير علوم الأقمشة والمنسوجات بالولايات المتحدة الأمريكية، ورئيس قسم الغزل والنسيج والملابس والتكنولوجيا والإدارة بكلية ويلسون للغزل والنسيج، شارك في ٦ براءات اختراع إضافة إلى ١٨ براءة اختراع أخرى في مجال تطوير المنسوجات.





كما يشارك في الندوة الحوارية عددا من رجال الصناعة والأعمال، في إطار تبادل الخبرات مع علمائنا وخبرائنا بالخارج والداخل.