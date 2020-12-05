مصر للطيران تسير اليوم 58 رحلة جوية لنقل 6500 راكب

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران، عن تسيير 58 رحلة دولية على مدار اليوم السبت، لعدة وجهات بالخارج بخلاف رحلاتها الداخلية ورحلات الشحن الجوي التي تسيرها يوميا إلى عواصم ومدن العالم، لنقل 6500 راكب.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من تورونتو ،بغداد، أكرا، تونس ،أبوجا، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، مدريد، عمّان، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، لاجوس، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، بيروت، الدمام، إسطنبول، أبوظبي، الخرطوم، وثلاث رحلات جوية إلي جدة، دبي، و 8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6500 راكب.

وقالت مصر للطيران، إن الرحلات الجوية التي تسيرها اليوم إلى كل من تورونتو ،بغداد، أكرا، تونس ،أبوجا، لندن، باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن، ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، مدريد، عمّان، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، لاجوس، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، بيروت، الدمام، إسطنبول، أبوظبي، الخرطوم، وثلاث رحلات جوية إلي جدة، دبي، و 8 رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلي كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و 5 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6500 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.





وتطبق المطارات المصرية قرار الحكومة الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.



