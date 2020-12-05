النقض تؤيد المؤبد لسائق أردني الجنسية جلب الهيروين بالبلاد

قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من سائق أردني الجنسية شكلا وفي الموضوع برفضه، وذلك على الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد وأيدت الحكم لاتهامه في قضية جلب 20 كيلوجراما من مخدر الهروين داخل البلاد.





وترجع وقائع القضية حين نجح فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء نويبع البحري في القبض على سائق أردني الجنسية خلال محاولة تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيروين إلى داخل البلاد باخفائها داخل أسطوانة الهواء المخصصة للسيارة النقل التي يقودها.





وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد تلقت إخطارًا يفيد اعتزام سائق أردني تهريب كميات كبيرة من مخدر الهيروين إلى داخل البلاد، استعدادا لتوزيعها على عملائه بالقاهرة.





وعلى الفور تم إعداد كمين لضبط المتهم، وخلال دخوله منطقة التفتيش تم إيقافه، وبتفتيش السيارة التى تحمل لوحات معدنية عثر بداخلها على مخزن سري به أسطوانة الهواء الخاصة بالسيارة وبداخلها عثر 20 كيلوجراما من مخدر الهيروين.