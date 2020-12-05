أكاديمية الشرطة تنظم ورشا تدريبية لعدد من العاملين بالجهاز الحكومي

واصلت أكاديمية الشرطة، تنظيم ورش تدريبية لعدد من العاملين بالجهاز الحكومى.





كان ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية، على تعزيز أطر التعاون مع كافة مؤسسات الدولة، حيث نظم مركز البحوث بأكاديمية الشرطة ورشة عمل تدريبية لعدد من العاملين بالقطاع الحكومى تحت عنوان "دور الجهاز الحكومى فى مواجهة مخططات إسقاط الدولة"؛ بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين وبحضور عدد من العاملين بالوزارات والجهات المختلفة بالدولة.





وناقشت الورشة التدريبية على مدار أيام انعقادها، عددًا من الموضوعات المتصلة بالأمن القومي.





وأسفرت المناقشات، خلال ورشة العمل، عن عدد من النتائج ومن أبرزها نجاح جهود الدولة المصرية فى مواجهة مخططات هدمها وإسقاطها من الداخل واحتواء الآثار السلبية لتلك المخططات، والنهوض بالوعى لدى المواطنين.





وفى ختام الفعاليات قام المشاركون بجولة تفقدية داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية فى نفوس المُشاركين.



