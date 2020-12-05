مذكرة بين صحة جنوب سيناء ومستشفى الأمين لإنهاء معاناة مرضى الغسيل الكلوي بطور سيناء









وقعت مديرية الصحة بجنوب سيناء مذكرة تفاهم مع مستشفي الامين الخاصة بطور سيناء من اجل إنهاء معاناة مرضي الغسيل الكلوي بعد إخلاء مستشفي طور سيناء العام للصيانة والترميم والاضطرار للانتقال لمستشفي شرم الشيخ الدولي لتلقي جلسات الغسيل الكلوي





وقد اعلن الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء عن توقيع مذكرة تفاهم مع إدارة مستشفي الأمين بطور سيناء ، وذلك لتجهيز وحدة غسيل كلوي لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمرضي الفشل الكلوي بطور سيناء .





وكشف رخا إنه سوف يتم البدء في تركيب محطة المياه وكافة الأجهزة اللازمة بالمستشفي إعتبارا من غدا الأحد وحتي الإثنين عن طريق الشركة المنفذه ، مع سحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل المركزية بالوزارة .





مشيرا إلي أنه وفور ظهور نتيجة عينة المياه سيتم تقديم كافة خدمة الغسيل الكلوي والرعاية الطبية اللازمة لمرضي الفشل الكلوي بمستشفي الأمين بطور سيناء .





وتقدم رخا عن شكره للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لدعمه المتواصل نحو توفير البديل المناسب وحل مشكلة مرضي الفشل الكلوي بعد إخلاء مستشفي طور سيناء العام .





كما تقدم رخا بالشكر لقيادات حزب مستقبل وطن لتكاتف الجهود في ظل ظروف إخلاء مستشفي طور سيناء العام وتقديم المساهمات المالية اللازمة لتجهيز وحدة الغسيل الكلوي لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة لمرضي الفشل الكلوي بمستشفي الأمين

بطور سيناء





وفي سياق متصل كان اعلن جيفارا الحافي عضو مجلس الشيوخ وعضو مجلس الشيوخ وامين حزب مستقبل وطن بجنوب سيناء إنه الحزب يبحث مع مديرية الصحة ايجاد حل عاجل وسريع لتوفير مكان لمرضي الغسيل الكلوي بطور سيناء بعد إخلاء مستشفي طور سيناء العام للصيانة والترميم وتحويل المرضي الغسيل الكلوي بطور سيناء لمستشفي شرم الشيخ الدولي وتحمل المرضي معاناة الي الانتقال الي شرم الشيخ. واشار الي ان المكان الذي نبحث عنه لابد ان توفر فيه غرفة عناية مركزة

ومن ناحية اخري اكد الحافي إن توقف اعمال البناء قرار علي مستوي الجمهورية حتي يتم الانتهاء من المصالحات وتستأنف مرة اخري مشيرا الي ان القرار ليس علي محافظة جنوب سيناء بل علي كل المحافظات

واشار الجافي الي ان الفترة القادمة سوف تحتاج جهد الجميع من اجل التنمية

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