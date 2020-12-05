المناطق الحرة: 4 مليارات دولار حجم الاستثمارات الفرنسية بـ مصر.. والصناعة في المقدمة

تحتل فرنسا الدولة، الرقم 12 من حيث الدول الأجنبية المستثمرة في مصر بإجمالى رأسمال يقدر بنحو 7 مليارات دولار، وتبلغ قيمة المساهمة الاستثمارية 4 مليارات دولار فى 162 شركة، وتوفر نحو 38 ألف فرصة عمل، وفقًا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.





وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتى الصناعة فى المقدمة، تليها الاستثمارات التمويلية، ثم الخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تأتى الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الخامسة، ثم السياحة، وأخيرا القطاع الإنشائى بالمرتبة السابعة.





وقامت شركات فرنسية بزيادة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين.





وتتطلع الشركات الفرنسية العاملة فى مصر، فى زيادة استثماراتها الفترة المقبلة منها مجموعة شنايدر الكتريك التى وصلت استثماراتها 315 مليون يورو، حيث تمت زيادة فى رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو، ومنها شركة "إديسون" الفرنسية، التى بلغت استثماراتها 2.8 مليار دولار.





وخصصت شركة رويال مصر 50 مليون يورو؛ لإنشاء مصنع لوريال القاهرة، ليكون مركزًا للتصدير الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.





وأعلنت شركة "إير ليكويد" لشئون الغازات الصناعية والطبية، ضخ استثمارات بنحو 2 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث المقبلة، واستثمرت "سب" الفرنسية "SEB"، أكثر من 30 مليون يورو فى مصر.





ويرصد "صدى البلد"، أكبر 10 شركات فرنسية عاملة فى مصر: "السويس للأسمنت، توتال إيجيبت، بنك كريدى أجريكول مصر، سان جوبان مصر للزجاج، رويال لصناعة مستحضرات التجميل، سولفاى اسكندرية لكربونات الصوديوم، دانون إيجيبت للألبان، أورانج للاتصالات، بل إيجيبت اكسبنشن لإنتاج الجبن، إير ليكويد السكندرية لشئون الغازات الصناعية والطبية".