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ماراثون للكراسي المتحركة في غزة.. نحن أبطال كرة قدم وسلة ولكن لا أحد يهتم بنا.. فيديو

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:39 م
ماراثون الكراسي المتحركة
ماراثون الكراسي المتحركة في غزة
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ندى رأفت

عرضت فضائية روسيا اليوم تقريرًا يرصد ماراثون الكراسي المتحركة في غزة .

وأضاف التقرير ، أن في يومهم العالمي ، قام العشرات من ذوي الإعاقة ، والذي يبلغ عددهم حوالي 53000 شخص ، بالمشاركة في ماراثون بمدينة غزة .

وأوضح التقرير ، أنهم يعانون بشكل أو بآخر من أشكال الإعاقة ، حيث أضاف " محمد عليوة " ، أحد المتسابقون ، بأن لديه بتر ، ويحتاج إلى أطراف رياضية ومساعدة ، حتى يتمكن من مواصلة حياته في الرياضة .

معقبًا : " نحن أبطال كرة قدم وكرة سلة  ، ولكن لا أحد يهتم بنا " ، مضيفًا أنه يأمل أن يكون مثل الأشخاص الطبيعية ، ولكن لا أحد في قطاع غزة يهتم به ، مشيرًا إلى وجود حصار أيضًا يُعقبهم عن إمكانية حدوث ماراثون في بعض الأحيان .

وتابع التقرير ، أن في قطاع غزة يعيش مليون مواطن فلسطيني ، مضيفًا أن أغلبهم يعاني من الفقر بسبب الحصار الذي فرضته إسرائيل عليهم في عام 2007 ، في أعقاب انقلاب حماس على السلطة الفلسطينية .

ووفقًا لتقرير منظمة " هيومان رايتس ووتش " ، أخفقت حماس في توفير الاحتياجات للأشخاص ذوي الإعاقة ، بالإضافة إلى أن سياسات إسرائيل تؤدي إلى فشل سلطات حماس ، وبالتالي جعل الحياة في غزة صعبة للغاية .

وأشار التقرير ، إلى أن الحالة الاقتصادية الميسورة لا تكفي لحل مشاكل الحياة في غزة من انقطاع متكرر في الكهرباء وسوء نوعية المياه وغير ذلك من المشاكل .

حيث يضطر المرء إلى الاستثمار بشكل هائل، إذا توفرت لديه القدرة المادية، للحفاظ على مستوى معقول للأسرة من توفير المياه الآمنة مثلا. وعلى سبيل المثال اضطر بعض السكان إلى تركيب ألواح الطاقة الشمسية وهو أمر مكلف للغاية في قطاع غزة، وإلى تركيب نظام لتنقية المياه لأن نوعيتها سيئة .

وأوضح التقرير أن توفر المياه يرتبط بوجود الوقود الضروري لعمل ماكينات ضخ المياه إلى الخزانات على أسطح البيوت ، وأضاف أن المياه تنقطع أثناء الصيف لعدة أيام تصل إلى أسبوع في بعض الأحيان . مشيرًا إلى أن الحياة الطبيعية في غزة لا تتحقق بالمال ، لأن المال لا يمكن أن يشتري كل شيء، ولا يمكن أن يشتري طريقا للخروج من غزة مثلا .

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