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محافظات

وزير التموين: ما أنجزناه في 7 سنوات يحتاج إلى 20 عاما لتنفيذه

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:23 م
جولة وزير التموين
جولة وزير التموين
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انجي هيبة
قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إن ما تم إنجازه على أرض الواقع داخل الوطن خلال الـ 7 سنوات الماضية، وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يحتاج إلى 20 عاما في الأنظمة السابقة لتنفيذه، ولولا إرادة القيادة السياسية وجميع مؤسسات الدولة والعاملين بها، ووقوف الشعب صفا واحدا مع رئيسه ما كان سيحدث ذلك.

وأشار الدكتور مصلحي، خلال تفقده مشروع الصوامع بمحافظة الإسماعيلية، إلى أن معدلات الإنجاز بالمشروعات القومية والتي تمس المواطن تؤكد أن هناك رؤية ثاقبة وواضحة لقائد حكيم، أراد أن يبني مصر الجديدة، مضيفا أن الرؤية التي يراها الرئيس السيسي تشمل جميع القطاعات ولا تقتصر على التموين فقط، ولكنها تعتمد على البنية الأساسية.

وكشف أن أسباب انتشار العشوائيات، هو عدم التخطيط المسبق ورؤية احتياجات المواطن، حتى يتمكن من الحصول على وحدة سكنية، وأن مصر الجديدة برؤية السيسي تستطيع أن تستقبل مستقبل الوطن والمواطنين، وبدون تخطيط ورؤية وإرادة للتنفيذ لن يتغير الواقع، مضيفا: "نحن الآن في مرحلة تغير الواقع لواقع جديد أفضل لمستقبلنا ومستقبل أولادنا".

وعن مشروع صوامع القمح بأبو صوير، قال الوزير: لولا إعادة هيكلة وتطوير البنية الأساسية لما رأى النور، مشيرا في كلمته إلى أن القيادة السياسية وضعت حلولا لجميع المشكلات الحياتية والتي كانت تواجه المواطن المصري، ضاربا مثالا بما وصلت إليه مصر بتوفير الكهرباء وتصديرها بعد أزمة انقطاعها المستمر في وقت سابق وقبل تولي الرئيس.

وأضاف: "أعتقد أن كل منا وهو يسير أو يتحرك داخل الوطن يشاهد النهضة غير المسبوقة في مجال تطوير المحاور والطرق".

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