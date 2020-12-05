بني سويف تطرح إعلانا لأجمل تصميم لممشى البر الشرقي الجديد

أعلنت محافظة بني سويف ، عن تنظيم مسابقة لتصميم وطرح أفكار للتصميم الحضري لممشى كورنيش النيل، متضمنا أهم الشخصيات والأعلام والرموز في تاريخ المحافظة والتي أثرت في المجتمع والشخصية المصرية على الصعيد الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي خلال الحقب التاريخية المختلفة لمصرنا الحبيبة، وذلك بطول 1.5 كم وهو طول كورنيش النيل الغربي الحالي.





وحسب بيان صادر عن محافظة بنى سويف: يسر المحافظة أن تدعو كل المعماريين والفنانين المتخصصين وطلبة أقسام العمارة بكليات الهندسة والفنون الجميلة لتصميم وطرح أفكار للتصميم الحضري لممشي الكورنيش من خلال عمل بانوراما لأهم الشخصيات علي شكل معرض مفتوح بطول الممشى (على غرار ممشى المشاهير ولكن معلقة على سور الكورنيش) بعنصر متكرر أو بعناصر متعددة تبعًا للتصميم المقترح من المتسابق.





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وأضافت بني سويف في بيانها، أنه يراعي في التصميم مسار الممشي الحالي الذي تقوم بتنفيذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، علمًا بأن الهدف الرئيسي من المسابقة هو عرض نبذة مختصرة لإلقاء الضوء والتعريف بأهم الشخصيات المصرية تقديرا وتكريما لأعلام ورموز المحافظة.





وذكر بيان المحافظة، أهم الاعتبارات التي تراعي في تقييم الأعمال المقدمة، أن تكون خامة التصميم على الرخام أو أي خامة ذات جودة ومظهر لائق، وأن تكون أبعاد التصميم بحد أقصي 50 سم ×50 سم، وأن يشمل التصميم اسم الشخصية وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة "إن وُجد" ومكان لوضع (ََQR code)، أن تتم مراعاة آلية تثبيت اللوحات في باكيات سور الكورنيش، أن يكون التصميم قابلًا للتنفيذ ومرنا في نفس الوقت لتنفيذه بشكل ثنائي وثلاثي الأبعاد سواء في التشكيل أو على مستوى التشطيبات، أن يراعي التصميم النواحي الوظيفية والتوجيه للمارين في الممشى أو المسار، وكذلك النواحي التشكيلية والجمالية، أن يكون التصميم مبتكرًا ويمثل إضافة معمارية وجمالية وتشكيلية، أن يراعي التصميم البعد الاقتصادي أثناء التنفيذ بما لا يتعارض مع النواحي الجمالية والتشكيلي.





وتابع بيان المحافظة للمصمم تقديم الرسومات التي يراها مناسبة مع حرية استخدام وسائل الإظهار المعمارية المختلفة بما يخدم الفكرة ويحقق المظهر المتميز للمشروع مع تقديم منظور عام أو لقطات منظورية توضح ذلك.





وأوضح بيان المحافظة شروط الاشتراك والمواعيد و يفضل أن يكون المتسابق من خريج أقسام العمارة بكليات الهندسة أو الفنون الجميلة، ولا مانع من اشتراك من يجد لديه القدرة للتقدم لمثل تلك المسابقات.



