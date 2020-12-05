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محافظات

لمخالفتها القوانين.. الغلق الإداري لـ 19 منشأة طبية وعيادات ومراكز علاج حر في الدقهلية

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:25 م
غلق المنشآت الطبية
غلق المنشآت الطبية المخالفة
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همت الحسينى
قرر الدكتور أيمن مختار  محافظ الدقهلية اليوم السبت،غلق 19 منشآة وعيادة طبية ومعامل تحاليل بعدد من مراكز  المحافظة بمدن وقرى مراكز المنصورة ومنية النصر وطلخا وشربين وميت ونطاق احياء شرق وغرب  المنصورة  وقد شملت عيادات علاج طبيعى واسنان وباطنة وصدر وعظام ووقلب وسكر وجلدية  نساء وتوليد واسنان وتخصصات مختلفة .

ويأتى  ذلك في إطار توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة اشكال الفساد وتحقيق الانضباط والالتزام بالقوانين المنظمه للعمل بجميع المواقع لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم ،وتنفيذا لتكليفات  الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء فى هذا الشأن.

جاء قرار محافظ الدقهلية  باغلاق هذه المنشآت الطبية غلقا اداريا  بعد اطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحه بشان المرور الميدانى لادارة العلاج الحر بمديريه الصحة على منافذ تقديم الخدمة الطبية الخاصة للتاكد من التزام المنشآت الطبيه بالاشتراطات والقواعد المنظمه للعمل فى مثل هذة المنشآت وتبث مخالفة المنشآت التى تقرر غلقها  لاحكام القوانين المنظمه لعمل المنشآت الطبيه الخاصة ولادارتها بدون ترخيص ولوجود عديد من المخالفات الجسيمة بها.

ووجه"  محافظ الدقهلية " وكيل وزاره الصحة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين، مشيرا إلى أهمية تكثيف حملات المرور والتفتيش على كافه المنشآت الطبيه الخاصه بنطاق المحافظه حرصا على صحه وحياه المواطنين وكذا تطبيق القانون بكل الحسم والحزم حفاظا على حقوق الدوله والمواطنين.

كما اعلنت مديرية الصحة بالدقهلية فى بيان سابق لها انه فى إطار إبراز الإنجازات والأعمال التى قامت بها الإدارات المختلفة وبناء على تعليمات الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية  فقد قامت ادارة العلاج الحر بالمديرية واقسامها بالادارات الصحيه  بشن حملات  تفتيشية مفاجئة  على المنشآت الطبية الخاصة .

واضاف البيان انه تم المرور على 1145 منشأة طبية خاصة تشمل 545 عيادة خاصة  و 136 مركز طبي و74 مركز علاج طبيعي  و 184 عيادة تخصصية و182 معمل تحاليل و 24 مستشفى .

واشار البيان الى ان المرور اسفر  عن استصدار  عدد 280 انذار للمنشآت الطبية التى وجد بها مخالفات جسيمة كما تم إصدار  قرارات  غلق اداري  لعدد 24 منشأة طبية لادارتها بدون ترخيص وتعدد وجسامة المخالفات بها  ،كما تم منح تراخيص لعدد 50 منشأة طبية جديدة وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي .

 ومن جانبه اكد  الدكتور سعد مكى وكيل الوزارة " ان صحة الدقهلية لن تتهاون فى اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين و ستتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاة المنشآت المخالفة.
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