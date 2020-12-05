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رياضة

هدف واحد يفصل السومة عن عرش الدوري السعودي

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:17 م
السومة
السومة
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إسراء أشرف
بات السوري عمر السومة، مهاجم أهلي جدة، على بعد هدف واحد حتى يصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي للمحترفين، عندما يواجه فريقه "ضمك"، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووصل السومة إلى 126 هدفا في دوري المحترفين، ليتساوى مع المهاجم السعودي ناصر الشمراني.

وبحسب صحيفة "الرياضية" فإن السومة الذي انضم للأهلي السعودي في يوليو من عام 2014، قد احتاج إلى 6 أعوام ليعادل الرقم التاريخي لناصر الشمراني، الذي تنقل من الوحدة إلى الشباب ومن ثم إلى الهلال وأخيرًا مع الاتحاد، على مدار أكثر من 15 عامًا، ليحقق الرقم القياسي في دوري المحترفين السعودي.

وستكون الفرصة متاحة للدولي السوري لكسر رقم الشمراني، والابتعاد في صدارة الهدافين التاريخين للدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم الجاري الذي لم تمض منه سوى 6 جولات فقط.

وسبق لهداف الأهلي التتويج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، لثلاثة مواسم متتالية، حيث كانت البداية في عام 2014 بعد أن أحرز 22 هدفًا، ثم 27 في عام 2015، و24 هدفًا في 2016، قبل أن يتنازل للتشيلي روني فرناندي، مهاجم الفيحاء السابق، عن صدارة الهدافين في موسم 2017-2018، وللمغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، في الموسمين الأخيرين.

ويتصدر السومة ترتيب الهدافين هذا الموسم، بالمشاركة مع عدد من اللاعبين برصيد 4 أهداف، بعد مرور 6 جولات على انطلاق الموسم الكروي الجاري.

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