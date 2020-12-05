هدف واحد يفصل السومة عن عرش الدوري السعودي

وستكون الفرصة متاحة للدولي السوري لكسر رقم الشمراني، والابتعاد في صدارة الهدافين التاريخين للدوري السعودي للمحترفين، خلال الموسم الجاري الذي لم تمض منه سوى 6 جولات فقط.





وسبق لهداف الأهلي التتويج بلقب هداف الدوري السعودي للمحترفين، لثلاثة مواسم متتالية، حيث كانت البداية في عام 2014 بعد أن أحرز 22 هدفًا، ثم 27 في عام 2015، و24 هدفًا في 2016، قبل أن يتنازل للتشيلي روني فرناندي، مهاجم الفيحاء السابق، عن صدارة الهدافين في موسم 2017-2018، وللمغربي عبدالرزاق حمدالله، مهاجم النصر، في الموسمين الأخيرين.





ويتصدر السومة ترتيب الهدافين هذا الموسم، بالمشاركة مع عدد من اللاعبين برصيد 4 أهداف، بعد مرور 6 جولات على انطلاق الموسم الكروي الجاري.