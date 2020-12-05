ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

أمين الفتوى: المكياج تضعه الزوجة لزوجها فقط في منزلها

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:16 م
أمين الفتوى: المكياج
أمين الفتوى: المكياج تضعه الزوجة لزوجها فقط في منزلها
Advertisements
محمود ضاحي
قال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن المكياح تضعه الزوجة للزوج في منزلها ولا تخرج به، فالزينة  لمن  يحل لها فقط .

وأوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن وضع المكياج للمرأة لتحسين حالة البشرة والمظهر، جائز بشرطين: أن يكون غير مبالغ فيه، وتكون هذه المرأة في سائر أحوالها مُلتزمة بالآداب والمظاهر الإسلامية.

حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة أن تظهر وجهها وكفيها عند الخروج من المنزل ولا حرمانية عليها إذا فعلت ذلك.

واستشهد المفتي في إجابته عن سؤال «ما حكم وضع المكياج والروائح الخفيفة للمرأة عند الخروج من المنزل؟» بما روي عن الْوَلِيدُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خَالِد بْنِ دُرَيْكٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلا هَذَا وَهَذَا - وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ» رواه أبو داوود (4104).

وشدد الدكتور شوقي علام، على أنه لا يجوز للمرأة -إذا كانت خارج المنزل- أن تضع أي أشياء تلفت الأنظار إليها.

حكم وضع المكياج خارج المنزل
ذكر الدكتور مجدي عاشور المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، أنه يجوز للمرأة استخدام المكياج على وجهها خارج منزلها بشرط أن يكون خفيفًا -قليلًا- وغير لافت للنظر.

ونوه «عاشور» في إجابته عن سؤال: «ما حكم وضع المكياج خارج البيت»، بأن وضع مساحيق التجميل بصورة مُبالغ فيها، وخارجة عن حد الزينة الظاهرة المباحة خارج بيتها حرام، لأنه يجر إلى الفتنة، منبهًا على أن يجوز للمرأة وضع الزينة للافتة للنظر أمام زوجها في البيت، دون أن تخرج به في الشارع.

هل الصلاة بالمكياج حرام؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز للمرأة أن تصلى بالمكياج من أصباغ ودهون وعطور ما دامت صلاتها فى بيتها أو فى مكان ليس فيه رجال أجانب.

وأضافت الإفتاء أنه فى حالة صلاة المرأة بالمكياج يشترط أن يكون "المكياج" بعد الوضوء أو الغسل، أما قبل ذلك فلا بد من إزالته حتى يصح التطهر ولا يجوز بعد الصلاة أيضا أن تظهر للأجانب بهذه الزينة حتى لا يضيع ثواب الصلاة أو يقل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الإفتاء: لا شيء فى وضع المكياج خارج المنزل ولكن بشروط

هل يجوز للمرأة وضع المكياج لتحسين حالة البشرة والمظهر؟

حكم وضع المرأة مكياجا خفيفا ولف الطرحة بطريقة مخالفة للحجاب

حكم وضع المكياج للنساء خارج البيت .. يجوز بـ3 أنواع من الميكب فقط

دار الإفتاء: يجوز للمرأة وضع مكياج.. بهذه الشروط

حكم وضع العطر للنساء خارج المنزل .. الإفتاء تحدد الشروط الشرعية

ترشيحاتنا

دعاء المطر للحبيب من 5 كلمات تجعل الله يسخر له الطيبين

عيار 21 مستقر عند 797 جنيها.. أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم

لحظة هبوط طائرة اضطراريا على طريق سريع.. شاهد

القبض على مصطفى بوخا صاحب فيديو سماح بنت الحاج شهاب

مقابل بامبو ومصطفى فتحي.. الزمالك يطلب استعارة نجم وادي دجلة

لجنة المسابقات تكشف عن مواعيد 10 جولات في الدوري الجديد غدا

Advertisements

ثروة طائلة.. قرار مفاجئ من العدل الأوروبية بشأن أموال مبارك وعائلته

طلبت من جمهورها الدعاء.. تطورات الحالة الصحية لفيفي عبده

النيابة العامة: إحالة طفل المرور و3 من أصدقائه لـ 4 محاكم مختصة

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة طلائع الجيش في نهائي كأس مصر

القبض على مصطفى بوخا صاحب فيديو سماح بنت الحاج شهاب

تراجع أسعار جرام الذهب 4 جنيهات بسبب انخفاض الأسعار العالمية.. وعيار 21 يسجل 799 جنيها

النيابة العامة: طفل المرور وأصدقاؤه متهمون بتعاطي المخدرات وإهانة رجل شرطة

أخبار الرياضة.. مرتضى منصور يعلن انتهاءه من تسجيل أبعاد المؤامرة.. الزمالك يتوصل لاتفاق مبدئي للتعاقد مع أحمد الشيخ.. ونهضة بركان يتمسك بمواجهة الأهلي على ملعب محايد

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد

مقابل بامبو ومصطفى فتحي.. الزمالك يطلب استعارة نجم وادي دجلة

كورنيش عالمي في مصر.. 30 صورة ترصد سحر ممشى النيل الجديد

حتى لا يفوتك الميري.. ننشر إجراءات وشروط التعيين بالوظائف الحكومية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعدد ظهورها فى مهرجان القاهرة السينمائي.. تعرف على سعر و مواصفات بيجو 2008.. صور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور تبرز جمال يسرا اللوزي

رحلة آلاف السنين.. التفاصيل الكاملة لنقل ملوك مصر من التحرير لـ عين الحياة .. شاهد