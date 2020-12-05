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رياضة

مدرب إسبانيمور الإنجليزي: الشهرة والفلوس وراء عودة المحترفين للدوري المصري

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:25 م
إبراهيم هلهول مدرب
إبراهيم هلهول مدرب إسبانيمور الإنجليزي
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محمد السعيد
أكد المصري إبراهيم هلهلول مدرب فريق إسبانيمور الإنجليزي، أن الأموال والشهرة، سبب عودة  معظم المحترفين المصريين في أوروبا إلى الدوري المصري.

وشهدت الموسم عودة بعض المحترفين المصريين في أوروبا، إلى الدوري المصري، مثل رمضان صبحي وأحمد سيد زيزو، وعلي غزال الذي قرر العودة إلى مصر، بعد فسخ تعاقده مع لاريسا اليوناني.

وقال إبراهيم هلهلول في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": دائما ما أنصح المحترفين المصريين في أوروبا بعدم العودة إلى الدوري المصري".

وتابع:" الشهرة والفلوس هم السبب الرئيسي لعودة المحترفين في أوروبا إلى الدوري المصري، لكن لا يمكن الإنكار أيضا أن هناك ظروف قهرية أجبرت بعض اللاعبين على العودة".

وواصل:" تراجع أعداد اللاعبين المصريين في أوروبا يؤثر سلبا على قوة المنتخب المصري، لأن اللاعب في أوروبا يكون أكثر جاهزية من اللاعب بالدوري المصري".

يذكر أن مصر تمتلك العديد من النجوم في أوروبا، رغم عودة بعض البعض، أبرزهم محمد صلاح في ليفربول، ومحمد النني في آرسنال، ومحمود حسن تريزيجيه وأحمد المحمدي في أستون فيلا، وأحمد حسن كوكا في أولمبياكوس اليوناني، وعمر مرموش في فولفسبورج الألماني.
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