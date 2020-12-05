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حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين في قضية فض اعتصام رابعة لـ 5 يناير

السبت 05/ديسمبر/2020 - 02:37 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 4 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "فض اعتصام رابعة" لجلسة 5 يناير.

وكانت المحكمة عاقبت 59 متهمًا بالسجن المشدد 15 سنة والحبس 5 سنوات لـ 7 متهمين وبراءة 29 متهمًا في إعادة إجراءات محاكمتهم في ذات القضية.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالسجن المشدد 15 سنة هم : سلامة محمد، محمد عبد الوهاب، محمد فاروق، خالد عمر، أحمد أيوب، عمرو على، محمد محمد سعيد، محمود على سليمان، أحمد محمود، على محمود، مهران أبو العباس، شهاب فكرى، أحمد السيد، احمد عاشور، محمد خميس، عصام الدين محمد، محمد زكى، رشاد أبو المجد، عصام جمال، مصطفى احمد، سالم قاسم.

أحمد أشرف، محمد سيد رضوان، محي عبد الوهاب، محمد عبد الحميد، أحمد حسين، عمرو عبد المنعم، هانى إبراهيم، عمرو احمد، أبراهيم احمد، عبد العزيز الدخاخنى، أشرف محمود، عادل أحمد الشاطر، محمد عزت، اسلام يسرى، محمد كامل، علاء الدين العوادلى، احمد عبد الرحيم، سلامة عبد العزيز.

عزوز سعد، وائل سعيد، مصطفى سيد، أحمد محمود، محمود احمد ، أشرف زكريا، حسام حسن، محمد هاشم، فرج احمد، عبد الرحمن أشرف، نزيه أحمد، خالد حلمى، سامى السيد، سعيد محمود، أحمد فاروق، جمال إبراهيم، أحمد رزق، محمد محمود، محمد احمد، عماد عبد الرحمن.

صدر الحكم  برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت المحكمة قد انتهت من سماع أقوال اللواء محمد توفيق مساعد وزير الداخلية ورئيس مباحث قطاع شرق القاهرة أثناءأحداث رابعة ، فقال انه بناء على قرار النائب العام بضبط الجرائم التي ترتكب في اعتصام رابعة فتم تجهيز المأمورية وتوجهنا الى جميع المحاور ونفاذا للأذن بالفض تم إنذار المتجمعين طبقا للتعليمات عبر الميكروفونات مع التنويه إلى تحديد طريق للعبور الآمن وبعدها حدث وفيات في اول ساعة في صفوف الضباط بسبب إطلاقه النار عليهم وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يختلط المسلحين وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين في الاعتصام . 

يواجه المتهمون تهم تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق وتقييد حرية الناس فى التنقل والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم والشروع فى القتل العمد وتعمد تعطيل سير وسائل النقل
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