فحص 259.671 طالب ضمن مبادرة علاج أمراض سوء التغذية بمدارس البحيرة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بضرورة تعاون كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والتنسيق فيما بينها لدعم مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لعلاج أمراض سوء التغذية لطلبة المدارس بالمرحلة الابتدائية ونجاحها في الوصول إلى جميع التلاميذ بكل مدن ومراكز المحافظة.

وأشار محافظ البحيرة، إلى أن إجمالي ما تم فحصه من طلاب الريف والحضرى منذ انطلاق المبادرة في 1/11/2020 وحتى الآن بلغ 259 ألفا و671 طالبا وطالبة، حيث تم فحص 192756 من طلاب القطاع الريفي، بينما تم فحص 66915 من طلاب الحضر.

وأوضح محافظ البحيرة، أن المبادرة تستهدف الكشف عن أمراض سوء التغذية "الأنيميا، السمنة والتقزم" لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية بالمرحلة الابتدائية والتي تستهدف طلاب جميع المدارس بالريف والحضر وعددهم حوالي مليون طالب وطالبة، حيث يتم خلال الحملة الكشف على أمراض الأنيميا وذلك عن طريق أخذ نقطة دم ووضعها على كاشف يحدد وجود الانيميا من عدمها ومرض التقزم (قصر القامة) ويتم الكشف عنها عن طريق قياس طول الطفل ومقارنته بمعدلات النمو الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو وأيضًا سمنة الأطفال ويتم الكشف عنها عن طريق قياس وزن وطول الطفل وقياس كتلة الجسم ومقارنة القياس بالمعدلات الطبيعية لعمر الطفل على منحنيات النمو.

وأكد هشام آمنة، أنه حال اكتشاف الإصابة بأحد هذه الأمراض يتم تحويل الطفل المصاب الى لجان الإحالة بالتأمين الصحي للعلاج بالمجان لإجراء جميع الفحوصات الطبية الكاملة عليه وسيتم متابعة الأطفال أثناء وبعد الحملة وحتى يتم شفاء الطفل تماما.

يذكر أن مديرية الصحة بالبحيرة، أطلقت قافلة طبية علاجية مجانية، بقرية ١٩ لحوم التابعة لغرب النوبارية على مدار يومي ٢ /٣ ديسمبر الجارى، بهدف توفير الخدمات الطبية والصحية للقرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمود طلحه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، انه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٨٨ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في ١٢ تخصص (جراحة عامة، جلدية وتناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة، عظام، أنف وأذن، أمراض نفسية وعصبية، جراحة فم وأسنان، تنظيم أسرة)، بالإضافة الى عمل ٢٩١ تحليل دم وطفيليات، ٩ أشعة سينية، ١١٨ كشفا مبكرا على الأمراض غير السارية، ١٢٠ استبيانا وعمل تثقيف صحي لـ ٣٠١، و١٠ حالات خلع أسنان.

كما نظمت مديرية الصحة بالبحيرة، قافله طبيه علاجيه مجانية بقرية المعركة بمركز بدر خلال يومى ٣/٢ نوفمبر الماضي بهدف تقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

وأكد الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي على ١٢٤٣ مريضا من خلال ٤ عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة (جراحة عامة، جلدية تناسلية، أمراض عيون، مسالك، أطفال، نساء وتوليد، أمراض باطنة).

وأشار وكيل الوزارة إلى أنه تم عمل ٢١٣ تحاليل دم وطفيليات، ٩ أشعة سينية، ١٠١ كشف مبكر على الأمراض غير السارية، بالإضافة إلى ١١٠ استبيانات وعمل تثقيف صحي ٢٨٥ مريضا و١١ حالة خلع أسنان، وبلغت إجمالي عدد التذاكر المنصرفة ١٢٣٠ تذكرة.

كما أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أنه فى إطار متابعة فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "١٠٠ مليون صحة"، بهدف متابعة وعلاج الأمراض المزمنة والإكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، من خلال الوحدات الصحية والمراكز الطبية والعيادات الخارجية بالمستشفيات والقوافل الطبية والتي تم تجهيزها لاستقبال المرضى لتقديم الخدمات الطبية والصحية لهم، وصرف العلاج بالمجان.





وأوضح "آمنة"، أنه تم فحص ٥١٢ ألف مواطن بنطاق المحافظة بهدف الاكتشاف المبكر والحد من مضاعفات الأمراض المزمنة، مثل مرض السكري، وارتفاع ضغط الدم، والسمنة بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي من الأمراض المزمنة.

وشدد محافظ البحيرة،على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات كافية لتنفيذ المبادرة وتحديد أماكن العمل بالنسبة للأماكن الثابتة والعيادات المتنقلة وتوفير القوى البشرية اللازمة للمبادرة وتدريب فنيين الإحصاء على إدخال البيانات بالبرنامج،

من جانبه أشار الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة، إلى أنه يتم تقديم الخدمة الطبية من خلال ١٦٤ موقعا بوحدات ومراكز صحة الأسرة بالإضافة إلى ٣٨ فريقا متحركا و٤٧ موقعا ثابتا بخلاف وحدات ومراكز صحة الأسرة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين من سن ٤٠ فأكثر.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الفريق الطبي يعمل طوال أيام الأسبوع من الساعة ٩ صباحًا وحتى ٩ مساءً، مؤكدًا أنه تم توجيه جميع الفرق العاملة بالمبادرة بتنظيم المترددين وتحقيق التباعد الإجتماعي والإلتزام بالإجراءات الإحترازية من فيروس كورونا المستجد، وتستمر حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠.

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