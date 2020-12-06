مصر سلة غذاء العالم .. برلمانية: كورونا جاءت لتُصحح المفاهيم

قالت النائبة، بسنت فهمي عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن مصر، ومنذ أكثر من ٦٠ عامًا كانت تشهد مركزية شديدة فى إدارة الدولة، مؤكدة أن الرئيس السيسي بدأ بتطبيق مبدأ اللامركزية فى إدارة الدولة، وهذا بدوره جعل مصر تصل إلى هذه المكانة المتقدمة عالميًا، وإقدام وكالة "بلومبيرج" وإقراراها أن مصر ضمن أقوي ١٠ اقتصادات العالم المتقدم لعام 2020.





وأشارت " فهمي" فى تصريحات لـ"صدى البلد" إلي أن النظرة المستقبلية للإقتصاد المصري تغيرت تمامًا فى الفترة الأخيرة، وأصبحت مصر بمثابة سلة غذاء العالم، لافتة إلى انخفاض معدلات البطالة ، انخفاض معدل التضخم، انخفاض العجز فى الموازنة والميزان التجاري، إلى جانب تحسن مستوي معيشة الإنسان، مؤكدة أن كافة المؤشرات الاقتصادية تحسنت للأفضل من خلال إعادة النظر فى كل ما حبانا الله إياه الا وهو " الأمن الغذائي وما يصنع عليه " إلى جانب الاهتمام بالبنية التحتية من طرق وكباري وبناء مدن جديدة، والتي من شأنها خلقت العديد من فرص العمل، لافتة إلى أن كل هذا هو السبب الحقيقي فى تحقيق الأرقام القياسية ، و التي يتحدث عنها العالم أجمع فى ظل جائحة كورونا و ما حققته من خسائر فادحة لشتى دول العالم.





وأضافت عضو لجنة الشئون الإقتصادية أن مصر منذ القدم لها العديد من المواصفات الإقتصادية المتميزة ، منها مناخ مصر المتميز ، الماء المتواجد فى الشمال من بحار وأنهار وبحيرات، إلى جانب أن مصر اكتسبت في الماضي والحاضر أهمية كبرى بسبب موقعها الذي كان عاملًا مؤثرًا في تاريخها منذ العصور القديمة ، باعتبارها ملتقى قارات العالم القديم، مؤكدة أن كورونا جاءت لتجعل الدولة تعيد النظر وضرورة السعى فى تغيير الإستراتيجية ، و بدأت الحكومة الحالية و بضغط من البرلمان البحث فى استراتيجيات الأمن الغذائي و الأمن المائي وبالفعل تمت الإستراتيجية، خاصة أن مصر تمتلك اقتصادًا متنوعًا علي أعلي درجة، الأمر الذي جعلها تنمو و بشكل غير مسبوق، مقارنة بدول العالم الأخري فى ظل الظروف الحالية التي تشهدها دول العالم.





وتابعت النائبة حديثها:" اليوم فقط عدنا لاستغلال مقومات اقتصاد مصر القوي، وبكورونا أو بغير كورونا بإمكاننا استصلاح الأراضى الزراعية وزراعتها طوال السنة فى الهواء الطلق ، حيث لا يوجد ما يسمي بنقل العدوى أو الحفاظ على التباعد الإجتماعي كما تفعل المصانع ، مشيرة إلى أن الوضع يختلف تمامًا فى الزراعة، إلى جانب التصنيع من المنتجات الزراعية التي ننتجها ومصر دائما فى تقدم .





وكانت وكالة "بلومبيرج" الأمريكية أدرجت مصر في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمرتبة 25 عالميًا في مؤشرها لأقوى 100 دولة في مقاومة فيروس كورونا.





وكشفت بيانات الوكالة أن معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر يبلغ 7 إصابات لكل 100 ألف مواطن، و64 حالة وفاة لكل مليون مواطن.





وقدّر مؤشر وكالة "بلومبيرج" أيضًا أن مصر ستكون بين أول 5 اقتصادات في العالم تحقيقًا لمعدل نمو مرتفع في 2020.





ويرتب مؤشر وكالة بلومبيرج للدول الأقوى في مقاومة فيروس كورونا الدول التي يزيد حجم ناتجها المحلي الإجمالي عن 200 مليار دولار وفقًا لعشرة مقاييس، تشمل معدل الزيادة في الإصابات والوفيات وقدرات الفحص الطبي والتعاقدات للحصول على اللقاحات المضادة وقدرة المنظومة الصحية وتأثير إجراءات الإغلاق على الاقتصاد وحرية حركة المواطنين.