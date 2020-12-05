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محافظات

طور سيناء.. تجهيز المقرات الانتخابية استعدادا لجولة الإعادة على مقاعد برلمان 2020

السبت 05/ديسمبر/2020 - 03:40 م
صدى البلد
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ايمن محمد
استعدت محافظة جنوب سيناء ، لانتخابات جولة الاعادة لمجلس النواب ، وانتهت من تجهيز المقرات الانتخابية واللجان في المدارس التي تجري بها عملية الاقتراع بين المرشحين غريب حسان  المرشح المستقل ، وابن قبيلته  المرشح حميد سليمان ابو بريك مرشح حزب مستقبل وطن ، حيث ينتمي المرشحان لقبيلة المزينة المنتشرة في كل مدن جنوب سيناء .

ويقوم حزب مستقبل وطن ، بمساعدة نوابه بمساندة مرشح الحزب حميد ابو بريك، والحشد له علاوة علي التربيطات التي اجريت مع ابناء القبائل في طور سيناء وخليج السويس ، في الساعات الاخيرة ، حيث قاما نائب الشيوخ  جيفارا الجافي امين حزب مستقبل وطن ، بجولات سريعة لمساندة مرشح مستقبل وطن ، علاوة علي الحشد الذي يقوم به النائبان سيد عوض عضو مجلس النواب  وعلي عطوة عضو مجلس الشيوخ .

بينما قام انصار حملة المرشح غريب حسان النائب الحالي ، قبل بدء الصمت الانتخابي لحملة لطرق الابواب والحشد  للمرشح المستقل ، الذي يعتمد علي خدماته علي مدار ثلاث دورات برلمانيه سابقة .

وتجري انتخابات جولة الإعادة في الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء، على المقعد الفردي بين حميد سليمان ابو بريك مرشح حزب مستقبل وطن، والذي حصل علي 7437 صوت بنسبة 12.24٪، وبفارق أكثر من 600 صوت عن منافسه غريب أحمد حسان، الذي حصل 6835 صوت بنسبة 11.25٪،  وذلك يومي 7 ,8 ديسمبر القادم.

وفي سياق متصل كان  فوجئ  الناخبين  واهالي طور سيناء بان المرشحان غريب حسان المرشح المستقل  وحميد ابو بريك مرشح مستقبل وطن يجلسان  معا علي  مقهي نجيب"  بطور سيناء.
 
تلك الصورة كانت لها ردود افعال  قوية ونالت استحسان علي مواقع التواصل الاجتماعي ، وردد كثير من المعلقون " كل المناصب زائلة وسوف يبقي الود بيننا " .

وفي الشارع السيناوي ، يهتم المواطنين بجولة الإعادة علي المقعد الفردي ، بينما يقوم حزب مستقبل وطن بالتربيبطات مع القبائل بمساعد نوابه الذين نجحوا في الشعب والشيوخ ، بينما يعتمد المرشح غريب حسان علي شعبيته وخدماته التي قدمها علي مدار ثلاث دورات برلمانيه متتالية.

وتجري انتخابات جولة الإعادة في  الدائرة الثانية ومقرها قسم شرطة طور سيناء،  على المقعد الفردي بين حميد سليمان ابو بريك مرشح حزب مستقبل وطن، والذي حصل علي 7437 صوت بنسبة 12.24٪، وبفارق أكثر من 600 صوت عن منافسه غريب أحمد حسان، الذي حصل 6835 صوت بنسبة 11.25٪،  وذلك يومي 7 ,8 ديسمبر  القادم.

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طور سيناء.. تجهيز المقرات الانتخابية استعدادا لجولة الإعادة على مقاعد برلمان 2020
طور سيناء.. تجهيز المقرات الانتخابية استعدادا لجولة الإعادة على مقاعد برلمان 2020
طور سيناء.. تجهيز المقرات الانتخابية استعدادا لجولة الإعادة على مقاعد برلمان 2020
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