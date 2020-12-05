الاحتفال بمئوية جالدوس بـ«ثربانتس»

ينظم بمقر « ثربانتس » بالقاهرة يوم 9 ديسمبر الساعة 6.30، ندوة في ذكرى المئوية الأولى للكاتب الأسباني الكبير بنيتو بيريث جالدوس (1843-1920)، وهى ليست الفاعلية الأولى هذا العام لتكريم اسم هذا الكاتب الكبير.





ويحاضر بالندوة الدكتور صبري التهامي، أستاذ الأدب الاسباني بجامعة الأزهر، الذي قام بترجمة اثنين من أهم أعمال جالدوس الي اللغة العربية وهما «فورتوناتا وخاثينتا» و«السيدة برفكتا».





ويتحدث د. التهامي عن حياة جالدوس وأهم أعماله وعن الأعمال التي قام بترجمتها ومساهمتها في تقديم جالدوس للقارئ المصري، الأعمال المترجمة تم نشرها في إطار إصدارات المركز القومي للترجمة.





ولد الراحل عام 1843 في لاس پالماس ده گران كناريا، جزر الكناري، وعند 19 سنة، انتقل الى ريال مدريد، حيث أمضى معظم حياته في إسبانيا. بدأ حياته ناقدًا وصحافيًا، قبل أن ينتقل الى كتابة هذا النوع من الروايات التي راجت شعبيًا، إذ وجدت قراءها بسرعة. ومن بين أولى رواياته «نبع الذهب» و«دونيا پرفكتا». ثم سلسلة «الحلقات الوطنية» التي شرع في كتابتها بعد أن صار شبه ناطق رسمي باسم الحركة الليبرالية الدستورية في عهد ألفونس الثاني عشر. وهو خلال تلك الفترة صار عضوا في مجلس النواب (الكورتيس) في پورتو ريكو. غير انه في رواياته الأخيرة غلبت عليه النزعة الصوفية فاستبدت به.





بنيتو پيريث جالدوس Benito Perez Galdos، أحد أشهر الروائيين الإسبان في القرن التاسع عشر، ولد في مدينة لاس بالماس Las Palmas في جزر الكناري وتوفي في مدريد، وكان الابن الأصغر لأسرة ميسورة. تلقى تعليمه منذ طفولته في مدرسة إنكليزية في مسقط رأسه، وكان لدراسته تلك أثر استثنائي في تكوينه الأدبي الذي تظهر فيه بوضوح قراءاته للروائيين والمسرحيين الإنكليز. وفي عام 1862 انتقل إلى مدريد لدراسة الحقوق في جامعتها، ولكنه لم ينه دراسته الجامعية، لأن مجالس الأدب والمقاهي والكتابة للصحف وارتياد المجالس السياسية والتجول في الشوارع كانت تشد اهتمامه أكثر من قاعات المحاكم.





ناضل بيريث جالدوس منذ شبابه المبكر في الأحزاب السياسية التقدمية، ونشر الكثير من المقالات دفاعًا عن أفكاره في الصحف الليبرالية والتقدمية، واختير نائبًا في البرلمان ضمن صفوف المعارضة الجمهورية، ولكنه لم يتخذ السياسة مهنة يتفرغ لها، وإنما كان يمارس السياسة كإنسان وفنان وكاتب. وعلى الرغم من المعارضة الكاثوليكية التي طاردته طيلة حياته، جرى اختياره لعضوية الأكاديمية الملكية للغة (مجمع اللغة الإسبانية). وفضلًا عن الثورة التي أحدثها في الكتابة الروائية في إسبانية ابتداء من العام 1870، ألقى على نفسه مهمة تطوير المسرح الإسباني الذي كان يعاني حالة من الركود، وبدأ ذلك منذ عام 1892، وعلى الرغم من أن نجاحه في المسرح كان أقل شأنًا، إلا أنه واصل العمل فيه بإصرار ومثابرة، وكانت معظم أعماله المسرحية الدرامية والكوميدية إعدادًا مسرحيًا لرواياته الناجحة.





كان جالدوس في حالة يرثى لها في السنوات الأخيرة من حياته، إذ فقد بصره، وأمضى بعض سني شيخوخته في ضيق مادي، على الرغم من الأموال الطائلة التي جناها في سنوات ازدهاره الأدبي، إضافة إلى أنه عانى من بعض الإخفاقات المسرحية ومن العداوات السياسية التي لم تخمد ضده.





كان جاللدوس كاتبًا غزير الإنتاج، إذ كتب ستة وأربعين مجلدًا من سلسلة الأقاصيص التاريخية Episodios Nacionales، وأربعًا وعشرين رواية مطبوعة في اثنين وأربعين مجلدًا وأربعة وعشرين عملًا مسرحيًا، وخمسة عشر مجلدًا تضم مقالاته وكتاباته الأخرى.





وجالدوس هو روائي أولًا، أبدع عالمًا زاخرًا من الشخصيات الممتلئة بالحيوية التي تظهر في أحوال شديدة التنوع، وتقوم بأدوار مختلفة، يوحدها عالم مشترك هو مدريد القرن التاسع عشر، وخصوصًا النصف الثاني منه. ولأعمال گالدوس الروائية قيمة في مجموعها تفوق قيمة كل منها منفردة، فهي تشكل بمجملها رواية عملاقة تكاد تضاهي رائعة بلزاك «الكوميديا الإنسانية» بتدفقها وغناها وتنوعها. وقد بدأ گالدوس كتابة الرواية وهو في أوج الشباب، ففي عام 1870 أصدر روايته الأولى «ينبوع الذهب» La Fontana de oro، ثم أتبعها في العام التالي بروايته الثانية «الجَسور» ElAudaz، ومنذ هاتين الروايتين تبدت رؤية گالدوس للرواية التاريخية، فهو لا يسعى إلى إعادة بناء الماضي البعيد وصفيًا، وإنما يتجه إلى تفسير الماضي القريب بطريقة تعليمية للكشف عن أصل ومغزى التحولات الفكرية والسياسية والاجتماعية في إسبانية عصره. وهو يستحضر في الروايتين صراع دعاة التحرر الليبراليين في مواجهة النظام الرجعي الذي يقف على رأسه الملك فرناندو السابع، وبطانته من الشخصيات البغيضة.



