تعليمات مهمة من الذكاء الاصطناعي بـ جامعة القاهرة قبل الميدتيرم.. امتحانات الفصل الدراسي الاول لـ هندسة في يناير 2021

* امتحانات الميدتيرم لكلية الهندسة تنتهى الاسبوع المقبل

* معلومات مهمة من كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى للطلاب





مع انطلاق امتحانات الميدتيرم فى جامعة القاهرة، وجهت كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي، عدة تعليمات مهمة للطلاب قبل التوجه لأداء الامتحانات بالكلية.

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وجاءت هذه التعليمات والتوجيهات من أجل الحفاظ على سلامة الطلاب وجميع المتواجدين بالكلية على النحو التالي:

أولا: الحضور إلى الكلية لأداء الامتحانات لضمان سلامة الطلاب

*عدم حضور الطالب عند الشعور بأى أعراض تنفسية مثل السعال أو آلام بالحلق أو ضيق بالتنفس وكذلك فى حالة مخالطة أحد حالات فيروس كورونا.

* ارتداء الكمامات عند الدخول من باب الحرم الجامعى وأثناء تواجدهم داخل الكلية والتزام على جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بذلك.

* استخدام المطهرات فى غسل اليدين وعدم لمس الوجه.

* الحفاظ على التباعد الاجتماعى مترا على الأقل مع الشخص الآخر.

* الدخول من بوابة التعقيم دون تزاحم.

ثانيا: لأداء الامتحانات

1- على الطالب الدخول بـ كارنيه الجامعة.

2- على الطالب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة على الأقل.

3- يتم قياس درجات حرارة الطلاب عند الدخول للكلية باستخدام الكواشف الحرارية.

4- فى حالة اكتشاف ارتفاع درجة حرارة طالب يتم منعه من دخول الامتحان ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

5- يجب على كل طالب الالتزام بمكان أداء امتحانه.

6- عدم تبادل الأدوات من الأقلام وغيرها بين طالب وآخر.

7- عدم دخول الطالب إلى اللجنة بعد الموعد المحدد.

8- يسمح للطالب بمغادرة لجنة الامتحان دون التقيد بمرور نصف الوقت.

9- لا يتحرك الطالب من مكانه إلا بعد سماح المراقب له بالخروج، وذلك لمنع أكثر من طالب الخروج فى نفس الوقت لتجنب التزاحم.

10- على الطالب سرعة الخروج من الكلية، ولن يسمح لهم بالذهاب إلى غرف أعضاء هيئة التدريس ومن يرغب فى التواصل معهم عليه التواصل من خلال البريد الإلكترونى.

ثالثا: غرف العزل والعيادات الطبية

- فى حالة ظهور أى أعراض على أحد الطلاب يتم عزله فى الغرفة المجهزة، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة لمغادرته واستدعاء الطبيب المخصص للكشف عليه واتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية.

- توافر عيادات طبية داخل الكلية لتقديم الخدمات الصحية للطلاب.









وفى نفس السياق ، كشف الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الاول لعام 2020-2021 .





وقال الدكتور حسام عبد الفتاح خلال تصريح لصدى البلد ، ان الكلية حاليا تقوم بامتحانات الميدتيرم داخل الكلية حضوريا وسط اجراءات احترازية مشدة طبقا لتعليمات المجلس الاعلى للجامعات و جامعة القاهرة ، ونقوم بالحفاظ على التباعد الاجتماعى والالتزام بارتداء الكمامات .





واضاف ان الكلية لم تحدد بعد اذا كانت امتحانات الفصل الدراسى الاول ستكون حضوريا او الكترونيا على المنصة الالكترونية ، ولكن ستكون الامتحانات خلال شهر يناير القادم.





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واوضح الدكتور حسام عبد الفتاح عميد هندسة القاهرة، كافة التفاصيل الخاصة بالأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية بعد أن أعلنت جامعة اللقاهرة عن أكبر الأنشطة الطلابية أونلاين بالإضافة إلى عدة مسابقات كبيرة بين الطلاب.









وقال إن الأنشطة الطلابية الأونلاين لم تمنع الأنشطة الطلابية داخل الكلية فهناك مسابقة قران كريم خلال هذا الأسبوع بالإضافة إلى المسابقات الفنية الموجودة حاليا.





جدير بالذكر أن الدكتور "حسام" قد صرح بأن الطلاب أصبحوا يعتمدون على المنصات الإلكترونية الخاصة بالكلية (بلاك بورد)، والتي أطلقتها الجامعة من أجل طرح المقررات والبرامج الدراسية بجانب بنك المعرفة المصري، موضحا أنه لا يوجد كتب ورقية يستخدمها.





وأضاف أنه في حال دخول موجة ثانية لفيروس كورونا فإنه سيتم اجراء الامتحانات الكترونيا من خلال منصة (جورنيه) الخاصة بالامتحانات، مضيفا أنه يوجد تشديدات على التزام الطلاب بالإجراءات الاحترازية، ولا يوجد سوى حالة اشتباه منذ بدء الدراسة وجاءت نتيجة التحليل الخاصة بها سلبية.





كما ان قواعد انتظام طلاب برامج الساعات المعتمدة في حضور الأنشطة في المقررات الدراسية، وفقا للائحة الداخلية لمرحلة البكالوريوس لنظام الساعات المعتمدة ، في حال تجاوز نسبة غياب الطالب عن حضور الأنشطة التعليمية في الحصص الدراسية المخصصة لمقرر ما عن 75 %من إجمالي عدد الساعات المعتمدة المخصصة للمقرر ، يحرم الطالب من دخول امتحان نهاية الفصل الدراسي في هذا المقرر ويعد راسبا فيه ، ويتم إعادة دراسة هذا المقرر في فصل دراسي لاحق ويمتحن فيه بعد سداد الرسوم الدراسية نظرا لتطبيق أسلوب ( التعليم المدمج ) في فصل خريف 2020 وفقا للقواعد الاتية :-





- يكون الحد الاقصى للغياب المسموح به ثلاثة أسابيع دراسية أو ما يكافئها سواء كان بعذر رسمي مقبول أو بدون ، على مدار الفصل الدراسي وبشرط ألا تزيد عدد الاسابيع الدراسية في الكلية التي يتغيب فيها الطالب عن الحضور عن أسبوع دراسي واحد أو ما يكافئه وذلك على مستوى أي توزيع للحصص الدراسية ما بين الكلية وعن بعد