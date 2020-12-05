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خبراء عن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا.. حلقة جديدة لتوطيد العلاقات الاقتصادية.. فرصة كبيرة للتعاون التجاري وزيادة الاستثمارات.. والنتائج ستظهر بسرعة

السبت 05/ديسمبر/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم- علياء فوزى

فرنسا تحتل المركز الـ 12 فى الدول المستثمرة في مصر بإجمالي 7 مليارات دولار

الاستثمارات الفرنسية توفر 38 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات الاقتصادية 

مجلس الأعمال المصرى الفرنسي: 3 شركات فرنسية تعمل بالعاصمة الإدارية


تمتلك مصر وفرنسا علاقات متميزة على المستوى الاقتصادي، وزادت خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتميزت بالمتانة والحرص على التشاور المستمر بين القيادات السياسية؛ لبحث كل القضايا الدولية والإقليمية.


وتحتل فرنسا المركز الـ 12، من حيث الدول المستثمرة فى مصر، بإجمالي رأسمال نحو 7 مليارات دولار، وتوفر نحو 38 ألف فرصة عمل، وتتنوع الاستثمارات الفرنسية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، وتأتى الصناعة فى المقدمة تليها الاستثمارات التمويلية ثم الخدمية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتأتى الاستثمارات الزراعية فى المرتبة الخامسة ثم السياحة وأخيرا القطاع الإنشائى بالمرتبة السابعة وفقا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.


وقامت الشركات الفرنسية بزيادة استثماراتها بنحو 200 مليون دولار خلال العامين الماضيين، وتتطلع فى زيادة استثماراتها الفترة المقبلة منها مجموعة شنايدر الكتريك التى وصلت استثماراتها 315 مليون يورو، حيث تم زيادة فى رأس المال المدفوع بنحو 20 مليون يورو، ومنها شركة اديسون الفرنسية، التى بلغت استثماراتها 2.8 مليار دولار.


وعقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، اجتماعا الأسبوع الماضى مع ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي لبحث التعاون الثنائي ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، واستعرضت موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط، بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.


وأكدت مارى لويس، عضو مجلس الأعمال المصرى الفرنسي، أن العلاقات المصرية الفرنسية قوية وترسخها الزيارات المتبادلة بين رؤساء الدول فى كلا الجانبين، وأن العلاقات التجارية فى زيادة مستمرة خاصة أن البلدين مشتركان فى اتفاقية الاتحاد الأوروبى، وأن هناك فرصا كبيرة للتعاون وأن النتائج ستكون قريبة وسريعة.


وأضافت "لويس"، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا من شأنها العمل على ضخ مزيد من الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى، خاصة أن هناك شركات فرنسية تعمل فعليا بالعاصمة الإدارية تصل إلى 3 شركات حتى الآن، كما أنه من الضرورى خلال الزيارة الترويج للمشروعات القومية لإقامة مشروعات مشتركة وإقامة منطقة صناعية فرنسية بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس.


وأشارت إلى التبادل التجارى بين البلدين سجل نحو 2.5 مليار يورو خلال الـ 9 أشهر من 2020، ويصل حجم الاستثمارات الفرنسية فى السوق المصرى لـ 6 مليارات يورو. 


وأوضحت أنه لا تأثير للمقاطعة التى دعت إليها البعض من خلال السوشيال ميديا على العلاقات التجارية بين البلدين، وأن مصر وفرنسا بينهما اتفاقية الشراكة الأوروبية ولا تجوز مقاطعة منتجات بلد من دون الرجوع لمنظمة التجارة العالمية أو بهدف حماية الصناعة الوطنية.


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