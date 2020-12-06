المعديات النيلية بين قوص ونقادة فى قنا تصل سن المعاش.. محور الشهيد باسم فكرى شريان حياة جديد .. والأهالي: حلم انتظرناه عشرات السنين

عبد الناصر: خط السير الجديد وفر علينا ساعات طويلة

عامر: المحور أنقذنا من وسيلة انتقال غير آدمية

حمادي: قضى على عناء ومشقة الأهالي خلال رحلتهم اليومية بين المدينتين









بعد سنوات من العمل فى معديات نقل الركاب بين مركزى قوص ونقادة بمحافظة قنا، فى رحلة يومية يعتبرها البعض نزهة فى نهر النيل ويتخوف آخرون من مخاطرها، لأنها قد تنهى حياتهم غرقا فى النيل، توقفت أخيرا بلا عودة ليحل محلها خط سير جديد للسيارات.





حركة المعديات النيلية، التى توقفت بلا عودة كان أمرًا طبيعيًا بعد إنشاء محور الشهيد باسم فكرى، الذى يربط بين مركزى قوص ونقاده، عابرًا نهر النيل و رابطًا بين صحراء مصر الشرقية والغربية عبر طريقى قنا الصحراوى الشرقى- طيبة، و قنا- الأقصر الصحراوي الغربي، لتحل سيارات الأجرة بخط سيرها الجديد محل العبارات المتهالكة.





خط سير السيارات

بعد انتهاء العمل بالمحور صدر قرار من المحافظة، بتشغيل خط سير سيارات يعمل لأول مرة، للعمل بين مركزى قوص و نقاده فى رحلة يومية تبدأ من الموقف وتعبر النيل، لتوفر معاناة المنتقلين بين المركزين فى انتظار المعديات النيلية التى يتجاور فيها البشر مع الحيوانات.





المعديات أو العبارات النيلية المتهالكة، لم يكن عيبها الأوحد مخاطرها الناتجة عن تهالكها وقدم عمرها، لكن عملها كان مرهونًا بفترة زمنية محددة، حيث كانت تتوقف عن العمل مع دقات الساعة السادسة مساء كل يوم، لتتوقف حركة المرور بين المدينتين اللتين ترتبطان بعلاقات متعددة.





توفير للوقت والجهد

وقال أحمد عبدالناصر" موظف"، خط السير الجديد وفر علينا ساعات كنا نقضيها حتي نصل إلي المعديات النيلية وننتظر حتي يكتمل العدد و بعدها نستقل و سيلة مواصلات أخري للوصول إلي موقف السيارات، فالآن نتوجه مباشرة من موقف سيارات نقاده إلي موقف سيارات قوص أو العكس.





و أضاف أشرف عامر " مدرس"، المحور الجديد أنقذنا من وسيلة التنقل غير الآدمية والتي كنا نستقل خلالها المعديات بجوار المواشي و الطيور، و سط مخاطر و أعطال كثيرة كانت تتعرض لها المعديات في منتصف نهر النيل.





يحتاج لرقابة

وطالب عبدالناصر فهيم" مزارع"، بمتابعة سائقي خط السير الجديد لضمان التزامهم طوال اليوم بخط سيرهم، حتي لا يتعطل المواطنين المرتبطين بمصالح أو وظائف، رحتي لا نضطر للبحث عن البديل القديم.





من جانبه قال ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، بأن المجلس أعلن عن تشغيل خط سير جديد يربط لأول مرة بين مدينتي نقاده وقوص، منذ السبت الماضي، وهو ما يوفر الكثير من العناء و المشقة التي كان يتكبدها الأهالي خلال رحلتهم اليومية بين المدينتين.





وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، أعلنت يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 ، عن تشغيل خط سير نقادة- قوص لسيارات الميكروباص، على أن تكون محطة الركوب بمجمع مواقف سيارات الأجرة بشارع جمال عبدالناصر