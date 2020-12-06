ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

المعديات النيلية بين قوص ونقادة فى قنا تصل سن المعاش.. محور الشهيد باسم فكرى شريان حياة جديد .. والأهالي: حلم انتظرناه عشرات السنين

الأحد 06/ديسمبر/2020 - 05:35 ص
المعديات النيلية
المعديات النيلية
Advertisements
يوسف رجب

  • عبد الناصر:  خط السير الجديد وفر علينا ساعات طويلة
  • عامر: المحور أنقذنا من وسيلة انتقال غير آدمية
  • حمادي: قضى على عناء ومشقة الأهالي خلال رحلتهم اليومية بين المدينتين



بعد سنوات من العمل فى معديات نقل الركاب بين مركزى قوص ونقادة بمحافظة قنا، فى رحلة يومية يعتبرها البعض نزهة فى نهر النيل ويتخوف آخرون من مخاطرها، لأنها قد تنهى حياتهم غرقا فى النيل، توقفت أخيرا بلا عودة ليحل محلها خط سير جديد للسيارات.


حركة المعديات النيلية، التى توقفت بلا عودة كان أمرًا طبيعيًا بعد إنشاء محور الشهيد باسم فكرى، الذى يربط بين مركزى قوص ونقاده، عابرًا نهر النيل و رابطًا بين صحراء مصر الشرقية والغربية عبر طريقى قنا الصحراوى الشرقى- طيبة، و قنا- الأقصر الصحراوي الغربي، لتحل سيارات الأجرة بخط سيرها الجديد محل العبارات المتهالكة.


خط سير السيارات

بعد انتهاء العمل بالمحور صدر قرار من المحافظة، بتشغيل خط سير سيارات يعمل لأول مرة، للعمل بين مركزى قوص و نقاده فى رحلة يومية تبدأ من الموقف وتعبر النيل، لتوفر معاناة المنتقلين بين المركزين فى انتظار المعديات النيلية التى يتجاور فيها البشر مع الحيوانات.


المعديات أو العبارات النيلية المتهالكة، لم يكن عيبها الأوحد مخاطرها الناتجة عن تهالكها وقدم عمرها، لكن عملها كان مرهونًا بفترة زمنية محددة، حيث كانت تتوقف عن العمل مع دقات الساعة السادسة مساء كل يوم، لتتوقف حركة المرور بين المدينتين اللتين ترتبطان بعلاقات متعددة.


توفير للوقت والجهد

وقال أحمد عبدالناصر" موظف"، خط السير الجديد وفر علينا ساعات كنا نقضيها حتي نصل إلي المعديات النيلية وننتظر حتي يكتمل العدد و بعدها نستقل و سيلة مواصلات أخري للوصول إلي موقف السيارات،  فالآن نتوجه مباشرة من موقف سيارات نقاده إلي موقف سيارات قوص أو العكس.


و أضاف أشرف عامر " مدرس"، المحور الجديد أنقذنا من وسيلة التنقل غير الآدمية والتي كنا نستقل خلالها المعديات بجوار المواشي و الطيور، و سط مخاطر و أعطال كثيرة كانت تتعرض لها المعديات في منتصف نهر النيل.


يحتاج لرقابة

وطالب عبدالناصر فهيم" مزارع"، بمتابعة سائقي خط السير الجديد لضمان التزامهم طوال اليوم بخط سيرهم، حتي لا يتعطل المواطنين المرتبطين بمصالح أو وظائف، رحتي لا نضطر للبحث عن البديل القديم.


من جانبه قال ياسر حمادي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، بأن المجلس أعلن عن تشغيل خط سير جديد يربط لأول مرة بين مدينتي نقاده وقوص، منذ السبت الماضي، وهو ما يوفر الكثير من العناء و المشقة التي كان يتكبدها الأهالي خلال رحلتهم اليومية بين المدينتين.


وكانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقاده، أعلنت يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020 ، عن تشغيل خط سير نقادة- قوص لسيارات الميكروباص، على أن تكون محطة الركوب بمجمع مواقف سيارات الأجرة بشارع جمال عبدالناصر

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يتابع المشروعات المنفذة في قطاعات الطرق والسكك الحديدية والمترو.. القطار الكهربائي ينقل 500 ألف راكب يوميًا.. ومتابعة تنفيذ مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر

رئيس الوزراء: 7.3 مليار تكلفة تطوير الدائري.. استبدال المعديات بكباري بـ 1.5 مليار جنيه.. ومشروعات لتطوير شبكات الطرق بالدلتا بـ 40.7 مليار

وزير النقل يتفقد اللمسات النهائية لمحور قوص على النيل بمحافظة قنا تمهيدا لافتتاحه

انتهاء العمل بنسبة 99%.. وزير النقل يتفقد الأعمال النهائية بمحور الشهيد باسم فكرى في قنا

وزير النقل يتفقد تطوير طريق قنا الأقصر الصحراوي الشرقي.. انتهاء العمل بنسبة 99% بمحور الشهيد باسم فكري.. وتكلفته تتجاوز 1.5 مليار جنيه

يساهم فى دعم قطاعي السياحة والصناعة..محور الشهيد باسم فكرى في قنا يتزين للافتتاح خلال الأيام المقبلة..وانتهاء الأعمال بنسبة ٩٩٪

ترشيحاتنا

لعشاق الريد فيلفت.. 3 وصفات متنوعة زي المحلات

شوبير يداعب نجله على الهواء: وقع الكأس أثناء الاحتفال

مطرانية دشنا تعلن وفاة القمص باسيليوس كاهن كنيسة رئيس الملائكة

والد ضحية التحرش بالمحلة: هجيب حقها

أسماء المتوفين والمصابين في حادث التصادم بطريق أسيوط الغربي

عبد الحليم علي: سنتعاقد مع اللاعبين مجانا لتجنب إرهاق خزينة الزمالك

Advertisements

مصير العنصرية السقوط .. احتفالات وزغاريد على تويتر بهزيمة صفاء الهاشم

مجلة لبنانية: دينا الشربيني حامل من عمرو دياب.. ومصدر مقرب من الهضبة يرد

بنك مصر يقدم أعلى فائدة على شهادات الإيداع

بعد سقوط صفاء الهاشم.. أحمد الجار الله يفجر مفاجأة بشأن انتخابات مجلس الأمة الكويتي

الزمالك يكشف حقيقة إصابة اللاعب روقا بالرباط الصليبي

العنصرية كارهة المصريين .. هزيمة ساحقة لـ صفاء الهاشم في انتخابات مجلس الأمة الكويتي

اغتيال مسئول كبير بـ الموساد .. هل انتقمت إيران من إسرائيل في قلب تل أبيب؟| فيديو

بعد فوز الأهلى ببطولة الكأس .. تعليق ناري من نبيل الحلفاوي

مفاجأة يفجرها خالد الغندور: اللجنة المؤقتة رفضت تعاقد الزمالك مع أحمد الشيخ

مدحت العدل: مستاء من انتشار مكالمتى مع عمرو الجنايني علي السوشيال ميديا

بعد أسبوع غياب.. سيدة تكتشف مخلوقا غريبا داخل مقابض سيارتها.. صور

لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامي.. منع ظهور ريهام سعيد وأسامة كمال على أي وسيلة إعلامية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مزارعون يلجأون لحيلة تمنع سائقي الشاحنات من التبول فوق العشب| صور

لاعبو فريق كرة قدم شهير يثيرون غضب الجماهير بالركوع على ركبهم.. صور

كأنها جزء من القطب الشمالي.. كتل جليدية ضخمة تغطي شمال السعودية.. فيديو