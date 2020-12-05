رائحة الموت.. السجل الأسود للجماعة الإرهابية فى ذكرى أحداث الاتحادية ..فيديو

في ذكرى أحداث الاتحادية:

هجوم جماعة الإخوان على اعتصام المتظاهرين بالأسلحة

التعدى بالضرب على المواطنين المارين واتهامهم بالتعامل مع جهات أجنبية

استشهاد الحسينى أبو ضيف ونقله إلى مستشفى الزهراء الجامعى

وفاة الشهيد الحسين أبو ضيف، الصحفى بجريدة الفجر، أثناء تواجده لتغطية أحداث الاتحادية التى يحاكم فيها الرئيس السابق محمد مرسى وأعضاء من جماعته الإرهابية التى اندلعت نتيجة رفض الشعب للإعلان الدستورى الذى أصدره فى 21 نوفمبر من عام 2012.





وشارك الشهيد أبو ضيف فى العديد من الوقفات الاحتجاحية قبل وبعد ثورة 25 يناير، وكلن حلمه العمل بالمجال الصحفى حتى عمل بجريدة "الفجر" وكان عضوا بارزا فى حركة الكفاية التي نشأت للاحتجاج على الأوضاع التى يمر بها الشعب المصرى من فقر وظلم وغيره.

تخرج أبو ضيف في كلية الحقوق جامعة سوهاج، وشارك فى التظاهر ضد الجماعة الإرهابية بعد إعلان الشعب المصرى رفضه للإعلان الدستورى الصادرة من "المعزول" ولجأ المتظاهرون إلى الاعتصام أمام القصر للتراجع عن هذا القرار.





ولجأت جماعة الإخوان إلى استخدام العنف والقبض على العديد من المواطنين دون وجه حق والاتهام بالتعامل مع جهات أجنبية من أجل إسقاط نظام الدولة، كما لجأ أنصارهم إلى التعدى بالضرب وإطلاق الاعيرة النارية تجاه المتظاهرين، مما أدى إلى سقوط العديد من المتظاهرين، وكان على رأسهم الشهيد أبو ضيف بطلقة نارية برأسه، وعلى أثرها تم نقله إلى مستشفى الزهراء الجامعى، واستمر فى غيبوبة تامة على مدار أسبوع وتوفى يوم 12 ديسمبر من نفس العام.



بدأت الأحداث عند إعلان الحركات السياسية والمواطنين رفضها للإعلان الدستورى وإطلاق العديد من المسيرات من جميع المناطق بالمحافظة تجاه قصر الاتحادية لإعلان رفضهم للإعلان الدستورى، وأعلن المتظاهرون اعتصامهم وتنصيب الخيم للاعتصام بمحيط القصر حتى يتم التراجع وإلغاء قراره.





وهاجم أنصار الإخوان، المواطنين أثناء اعتصامهم بهدم الخيام وبالضرب والاعتداء بالأسلحة النارية والبيضاء على المعارضين، واندلعت اشتباكات دامية بين الطرفين.





وتوالت بعدها العديد من الوقفات الاحتجاجية بنقابة الصحفيين والميادين المصرية وأصبح الهتاف السائد وقتها عند مرور أى مسيرة أو وقفة احتجاجية "يا حسينى يا ولا دمك بيطهر بلد"، وأدت بعدها إلى إشعال ثورة 30 من يونيو وتوالت الفعاليات من أجل إسقاط حكم الإخوان حتى أصبح اسمه رمزا من رموز ثورة 25 يناير لإسقاط حكم الإخوان.

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرا عن الأحداث التي شهدها قصر الاتحادية قى ذكراها اليوم.وأوضح التقرير أن عهد الإخوان كان حكما مفروشا بالدم خلال العام المظلم الذي كانت مصر تحت أيدي ومظلة جماعة الإخوان الإرهابية، معقبا: هو عام يحمل في طياته رائحة الموت.