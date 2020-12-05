بشارة خلال تفقده صوامع أبو صوير: الإسماعيلية تحتضن عددا كبيرا من المشروعات الكبرى

ثمن اللواء شريف بشارة محافظ الإسماعيلية خلال لقائه بوزير التموين والوفد المرافق له، المشروعات العملاقة التي أقيمت على أرض المحافظة وعلي رأسها أنفاق قناة السويس التي سهلت الانتقال لشرق القناة في أقل من 15 دقيقة وغيرها من المشروعات العملاقة.

وأشاد محافظ الإسماعيلية بالدور الذي تقوم به وزارة التموين في توفير السلع التموينية، كذلك دور مديرية التموين لما تقوم به من متابعة الأسواق و شن حملات مستمرة لضبط الأسعار و محاربة لجشع التجار، مشيرا الي أن مشروع الصوامع صرح عظيم، تم تنفيذ ضمن المشروعات القومية لتخزين القمح للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه ، و الارتفاع بمستوي المطاحن وجودة الخبز.

و علي هامش الزيارة قام الوزير و المحافظ، ومرافقيهم بتفقد المركز التكنولوجي بمديرية التموين بالإسماعيلية للوقوف علي مدي مستوي الخدمة المقدمة للمواطنين، والذي وجه تقديم خدمة جيدة للمواطن و حصر جميع الأماكن الغير مستغله والاستفادة منها.

وأهدى محافظ الإسماعيلية درع المحافظة لوزير التموين و التجارة الخارجية .





وتفقد الدكتور علي مصيلحي وزير التموين و التجارة الخارجية ، يرافقه اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية ، والمهندس أحمد عصام الدين نائب المحافظ و اللواء شريف بسيلي رئيس الشركة القابضة المصرية للصوامع و التخزين ، والمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب ، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة الموقف التنفيذى لمشروع صوامع الغلال الجديد الذى تم إنشاؤه فى نطاق قرية أبوصوير البلد التابعة لمركز ومدينة أبوصوير .





و يقام المشروع على مساحة خمسة أفدنة ويشمل انشاء عدد 6 خلايا بسعة خمسة آلاف طن لكل منها، بإجمالي سعة تخزينية قدرها 30 ألف طن ، والذى يتم تنفيذه تحت اشراف إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة ومن المستهدف تطويره ليشمل 9 خلايا تخزينية لتصل إلي 45 ألف طن .





وخلال الزيارة استمع وزير التموين و المحافظ الى شرح تفصيلى مصور عن مكونات المشروع بالكامل ، وتأتى زيارة الوزير والمحافظ للمشروع لتفقد ومتابعة الموقف التنفيذى ودفع عجلة العمل به، وبحث ومناقشة أية معوقات تعترض سبل التنفيذ وإتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليلها والذي تبلغ القيمة التقديرية للمشروع بعد نهو الأعمال 185 مليون جنية ، و بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 97 % .





كما يأتى ذلك فى اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وتأكيداته بشأن تكثيف وتضافر كافة الجهود من جميع أجهزة الدولة من أجل خطة الدولة بمنظومة الحفاظ علي القمح ، ومن أجل الحد من المشاكل التى تواجه المزارعين والموردين للحبوب كل عام، و تنفيذ أكبر مشروع قومى لتخزين القمح للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه ، وتقليص التكلفة الضخمة من الغذاء.



