احترقوا بعد التسمم.. تفاصيل مصرع 18 عاملا بـ منجم فحم

عرضت فضائية "روسيا اليوم" تفاصيل مصرع 18 عامل مناجم في الصين.





ووفقا للتقرير، لقى 18 عاملا على الأقل مصرعهم نتيجة تسممهم بأول أكسيد الكربون فى منجم فحم قرب مدينة تشونجشينح جنوب غربي الصين، حسبما أفادت صحيفة "جلوبال تايمز" صباح اليوم، السبت، وأضافت الصحيفة أن عاملا آخر تم انتشاله حيا.





وفي وقت سابق أشارت وكالة "شينخوا" إلى أن 23 عاملا حوصروا تحت الأرض في المنجم المذكور بعد تسرب غازي. وتواصل فرق الإنقاذ جهودها للوصول إلى العمال العالقين الآخرين.





ونقلت وسائل الإعلام الصينية اليوم السبت، تحذير عالمة الفيروسات "شي تشنجلي"، بـ ووهان في الصين، من كارثة جديدة تتلخص فى انتشار أنواع جديدة من فيروس كورونا.





وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية، عن العالمة قولها، إن الخفافيش التي تعيش في المناطق الحدودية في جنوب وجنوب غرب الصين، تحمل أنواعا أخرى من فيروس كورونا، التي يمكن أن تنتقل إلى البشر.