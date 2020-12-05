«ثربانتس» ينظم ثلاث فاعليات ثقافية في الأدب والتاريخ في أسبوع

ينظم معهد « ثربانتس » بالقاهرة ــ المركز الثقافي الأسباني ــ ثلاثة فاعليات ثقافية فى مجالات الأدب والتاريخ خلال هذا الأسبوع ، وستكون الفاعلية الأولي محاضرة حول ترجمة كتب التاريخ الموريسكي إلي العربية ، و الفاعلية الثانية ستعقد بالمتحف المصري بعنوان «ثلاثة عشر عاما من التنقيب في الموقع الأثري المذهل لمعبد ملايين السنين لتحتمس الثالث»، أما ثالث الفاعليات فستكون الاحتفال بالذكري المئوية للكاتب الاسباني الكبير بنيتو بيريث جالدوس.

ويقام بمقر معهد ثربانتس بالقاهرة يوم 7 ديسمبر الساعة 12.30 ظهرا محاضرة حول ترجمة كتب التاريخ الموريسكي إلى اللغة العربية ، وتهدف هذه المحاضرة بالتعريف بالمجهود الذي بذل من قبل المعهد لترجمة تاريخ الأندلس من الأسبانية للعربية باعتباره ميراثا مشتركا بين الثقافتين الأسبانية والعربية.

وجاء ذلك بعد إيجاد نقص في الدراسات الموريسكية ؛ والتى كانت تتمثل في غياب وجهة النظر العربية ،فلم يشارك المؤرخ العربي في الحوار نظرا لان وثائق الفترة الموريسكية محررة بالاسبانية، وهي لغة لم يكن يجيدها كثير من الباحثين العرب.

وجاءت الخطوات لسد هذه الفجوة بعرض الامر علي المجلس الأعلى للثقافة والتواصل مع باحثين أسبان ، وتم تشكيل فريق عمل استطاع ترجمة ما يزيد عن عشرين كتابا في التاريخ الموريسكي، وهو ما جعل هناك سهولة فى الوصول إلي المعلومات حول تاريخ الأندلس ؛ فبات بمقدور الباحث العربي المشاركة في الملتقيات العلمية ، وكتابة الرسائل العلمية الجامعية لباحثين لا يجيدون الإسبانية، كما نشرت عدة روايات تستخدم المعلومات الواردة في الكتب المترجمة كاطار خارجي.

معهد ثربانتس بالقاهره هو الحلقه الاخيره فى سلسله من المؤسسات الثقافيه الاسبانيه التى ترجع بدايتها للخمسينات، حيث كانت المدرسه الاسبانيه بالقاهره التى تحولت بمرور الوقت الى المركز الثقافى الاسبانى ومنه الى معهد ثربانتس عام 993 . كانت البدايه فى شارع عدلى، حيث بدأت دروس اللغه الاسبانيه فى الثمانينات وحيث درس العديد من كبار اساتذة اقسام اللغه الاسبانيه الحاليين بجامعات القاهره.





- فى عام 1993، ونتيجه لتوسع نشاط المعهد، تم الانتقال الى المقر الجديد والذى يشغله المركز حاليا فى منطقة الدقى، حيث تم اجراء كافة التعديلات اللازمه لاعداد المكان لاستقبال الانشطه الثقافيه والدراسيه لمعهد ثربانتس.





- ولايزال المعهد يحتفظ بمقره الاول فى شارع عدلى حيث تعقد بعض الدورات الدراسية. وتقام به الانشطه الموجه للمتخصصين.



