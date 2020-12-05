عميد دار علوم القاهرة: لم نحدد موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور عبد الراضي رضوان عميد كلية دار العلوم بجامعة القاهرة إن هناك تشديدات من قبل إدارة الكلية على الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للالتزام بالاجراءات الاحترازية المقررة ، خاصة مع تزايد الأعداد مرة أخرى.





وأوضح "رضوان" في تصريح خاص ل "صدى البلد" أنه يوجد وعي من جانب الطلاب بالتدابير الوقائية ، ولم يتم رصد أي مخالفات لهذه الإجراءات ، مضيفا أنه يتم الكشف على الجميع قبل دخولهم لمقر الكلية وقياس درجة الحرارة بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم .





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وأشار إلى أن الكلية قد خصصت ساعات كل يوم لإجراء عمليات التعقيم للمدرجات وقاعات الحضور وأماكن تردد الطلاب ، ومنع التجمعات الطلابية والتهوية المستمرة للقاعات وأماكن الحضور ، حيث تم تشكيل لجنة طبية بناءا على قرار نائب رئيس الجامعة ، و تضم العديد من الاساتذة والاداريين والمشرفين الأمنيين لمتابعة تطبيق هذه الإجراءات الاحترازية و تقديم اقتراحات لتحسين ومتابعة تطبيقها ومعرفة مدى التزام الطلاب وجميع العاملين بالكلية بها.





ونوه عميد كلية دار العلوم إلى أنه لم يتم تحديد موعد انعقاد امتحانات الفصل الدراسي الاول حتى الآن ، مؤكدًا على استعداد الكلية لاجراؤها بأي طريقة سواء من خلال المنصات الالكترونية الخاصة بالكلية والتي أطلقتها الجامعة أو في مقر الكلية.





وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، قد أكد على النواب وعمداء الكليات والمعاهد بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الكليات أو قاعات المحاضرات والمعامل دون ارتداء الكمامات، كما وجه بمنع التجمعات في ساحات الجامعة أو الكليات ، وإلزام الطلبة داخل المدرج أو المعمل بإرتداء الأقنعة والتباعد الإجتماعي وإلا يحرم الطالب من دخول الجامعة و تحويله إلى التحقيق.





وأكد الخشت، على رفع مستوى الاعتماد على التعليم عن بُعد من خلال منصة الجامعة الذكية، واتخاذ مايلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها ، كما كلف نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بتولي عملية المتابعة المباشرة داخل الحرم الجامعي وتنفيذ إجراءات الوقاية من فيروس كورونا وتحويل من يخالف الإجراءات الاحترازية للتحقيق من قبل السلطة المختصة حسب طبيعة المسؤولية.